أمريكا.. أعضاء بمجلس الشيوخ يدعون لدور مباشر في تحقيقات مقتل أبوعاقلة

حثت مجموعة مؤلفة من 24 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، الرئيس جو بايدن على ضمان أن يكون للولايات المتحدة دور مباشر في التحقيق بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

ودعت المجموعة، المؤلفة من ديمقراطيين إضافة لاثنين من المستقلين، إلى ”تحقيق شامل وشفاف برعاية أمريكية“ في واقعة إطلاق النار ومقتل شيرين أبو عاقلة المراسلة الفلسطينية الأمريكية في مدينة جنين في 11 أيار/ مايو الماضي.

وتبادل مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الاتهامات بشأن الحادث الذي أدى إلى تصعيد التوتر.

وكتب النواب الذين يقودهم السناتور كريس فان هولن في خطاب لبايدن الذي من المقرر أن يزور إسرائيل في تموز/ يوليو: ”من الواضح أن الطرفين على الأرض لا يثق كل منهما في الآخر لإجراء تحقيق مستقل ونزيه“.

وأضاف الخطاب ”لذلك وفي هذه المرحلة نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر“.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تجري تحقيقا رسميا ”لكنها حثت الجانبين على تبادل الأدلة مع أحدهما الآخر. وأضاف المتحدث ”نتوقع محاسبة كاملة للمسؤولين“.

أما السفارة الإسرائيلية فقالت إن إسرائيل أجرت تحقيقا شاملا و“تواصل الدعوة إلى إجراء تحقيق مع الولايات المتحدة بصفة مراقب“.

وكانت السلطة الفلسطينية قالت في أواخر أيار/ مايو، إن تحقيقاتها أظهرت أن شيرين تعرضت لإطلاق نار من جندي إسرائيلي فيما وصفته بالقتل العمد.

ورفضت إسرائيل هذا الاتهام.

وقالت السفارة الإسرائيلية إن الجيش خلص إلى أنه ”ما لم يتم تسليم الرصاصة، فمن المستحيل تحديد الجانب الذي أطلق الرصاصة القاتلة“، لكن السلطة الفلسطينية ترفض فعل ذلك.

ونفت السفارة أن يكون أي جندي إسرائيلي ”استهدف صحفيا“.

وقال الجيش الإسرائيلي من قبل إن شيرين ربما أصيبت بالرصاصة القاتلة عرضا من أحد جنوده أو من مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار.

وكانت شيرين ترتدي خوذة وسترة كتب عليها بوضوح كلمة صحافة.