أوكرانيا ومولدافيا تحظيان بصفة "المرشح" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وافق قادة الدول الأوروبية الـ27، يوم الخميس، على منح أوكرانيا ومولدافيا، صفة مرشح لعضوية الاتحاد، حسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مشيرا إلى ”لحظة تاريخية“ مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ويشكل هذا القرار -الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل- بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بما اعتبره ”لحظة فريدة وتاريخية“.

وكتب زيلينسكي على تويتر: ”إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي“، مؤكدا أن ”مستقبل أوكرانيا في صلب الاتحاد الأوروبي“.

وبعد دقائق، قال زيلينسكي في مقطع مصور قصير عبر إنستغرام ”إنه انتصارنا. لقد انتظرنا (هذا القرار) طوال 120 يوما وحتى طوال ثلاثين عاما“ منذ استقلال أوكرانيا عام 1991.

وأضاف: ”سننتصر بالتأكيد“ على الجيش الروسي الذي يغزو أوكرانيا منذ أواخر شباط/ فبراير الفائت.

وقال زيلينسكي لقادة الدول الـ27 المجتمعين في قمة أوروبية في بروكسل، إن منح أوكرانيا وضع المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ”هو نقطة البداية لتاريخ جديد لأوروبا“.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو: ”اليوم اتخذتم أحد أهم القرارات بالنسبة إلى أوكرانيا منذ استقلالها قبل ثلاثين عاما“.

وتابع متحدثا من كييف: ”هذه أكبر خطوة نحو تعزيز أوروبا“، معبرا عن أمه في وجود ”أوروبا بلا انقسامات، بدون مناطق رمادية، وتعرف كيف تدافع عن نفسها وتدافع عن قيمها ومستقبلها“.

من جانبها، أشادت رئيسة مولدافيا مايا ساندو، الخميس، بـ“يوم تاريخي“، بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي منح بلادها صفة المرشحة لعضوية الاتحاد.

وكتبت ساندو على فيسبوك: ”هذا يوم تاريخي لمولدافيا.. إننا نبدأ الطريق إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيجلب الرخاء لسكان مولدافيا ويوفر مزيدا من الفرص ويضمن نظاما أفضل في البلاد“.

وأضافت: ”لدينا طريق صعب نسلكه، سيتطلب عملا شاقا وكثيرا من الجهد، ونحن مستعدون لفعل ذلك معا لضمان مستقبل أفضل لمواطنينا“، مشددة على أن ”مولدافيا لديها مستقبل: داخل الاتحاد الأوروبي“.