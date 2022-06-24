زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع وسط مخاوف من تجربة نووية محتملة

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، وذلك وسط مخاوف عالمية من إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، بأن الزعيم كيم جونغ أون، أمر بذلك لدى اختتامه اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين.

وحظي الاجتماع بمتابعة عن كثب مع تزايد التكهنات بأن بيونغ يانغ قد تجري أول تجربة نووية لها منذ 5 أعوام، والتي قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إنها يمكن أن تتم ”في أي وقت“.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس، أن كيم ترأس الاجتماع الموسع الذي استمر ثلاثة أيام للجنة العسكرية المركزية الثامنة وانتهى الخميس حيث بحث كبار المسؤولون ووافقوا ”على قضية مهمة تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع في البلاد خلال الحروب“.

ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية، لكنه قال إن ري بيونغ تشول، الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد، انتُخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.

وقالت الوكالة: ”شدد (كيم) على حاجة الجيش بأكمله… لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي القوية بكل السبل للتغلب على أي قوات معادية“.

واختبرت كوريا الشمالية هذا العام عددا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية، بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصاروخ قصير المدى يُحتمل أن يكون مصمما من أجل الأسلحة النووية التكتيكية.