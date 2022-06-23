تشمل أنظمة هيمارس.. أمريكا تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضد القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة (هيمارس)، إضافة إلى ذخائر وصواريخ بالآلاف وزوارق دورية.

وتتصدر أنظمة ”هيمارس“ الصاروخية لائحة مطالب القيادة الأوكرانية، خاصة أن القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في شرق البلاد بمساندة من المدفعية الثقيلة التي تعطيها أفضلية في ساحة المعركة.

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت فعليا أربع وحدات ”هيمارس“ إلى أوكرانيا بشكل أولي تحضيرا لإطلاق برنامج تدريب مطلوب للجنود الأوكرانيين من أجل تشغيل فعال لهذه الراجمات الصاروخية المتطورة وعالية الدقة.

وأضاف كيربي أن ذلك يرفع إلى ”نحو 6.1 مليارات دولار“ إجمالي قيمة المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن الى كييف منذ بدء الغزو الروسي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن منتصف حزيران/ يونيو الجاري، عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وأوضح بايدن في بيان له، آنذاك، أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أن تلك المساعدة تشمل ”قطع مدفعية وأنظمة دفاعية ساحلية إضافية وذخائر للمدفعية وقاذفات الصواريخ التي يحتاج إليها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس“.

وتطالب كييف بمزيد من الأسلحة الغربية لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي في ظل تفوق قوات موسكو.