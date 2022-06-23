قادة أوروبا يوافقون على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وافق قادة الدول الأوروبية الـ27 الخميس على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مشيرا إلى ”لحظة تاريخية“ مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى الانضمام للتكتل.

وكتب شارل ميشال على تويتر: ”يشكل هذا اليوم مرحلة أساسية في طريقكم إلى الاتحاد الأوروبي“، مهنئا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدافيا مايا ساندو وشعبيهما، وأضاف: ”لدينا مستقبل معا“ مغردا أيضا بلغتي البلدين.

وعلى جورجيا التي لديها تطلعات أوروبية أيضا أن تقوم بإصلاحات للحصول على هذا الوضع، وأكد ميشال أن ”مستقبل جورجيا هو داخل الاتحاد الأوروبي“.

وعمل القادة الأوروبيون بتوصية المفوضية التي أدلت بها الأسبوع الفائت في شأن الجمهوريات السوفيتية السابقة الثلاث.

ولدى وصوله لحضور القمة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن قرار المجلس الأوروبي ”تاريخي“.

وكانت أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا قدمت ترشيحاتها بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير.

وتتطلب المرحلة المقبلة المتمثلة في بدء المفاوضات الرسمية موافقة الدول الـ27 الأعضاء بالإجماع.

وهذه المفاوضات لم تبدأ بعد مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، المرشحتين منذ 2005 و2014.

ترحيب أوكراني

عقب الموافقة رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره ”لحظة فريدة وتاريخية“.

وكتب زيلينسكي على تويتر: ”إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي“، مؤكدا أن ”مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي“.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقطع مصور مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل: ”يشكل اليوم بداية مسار طويل سنسلكه معا“.

وأكد أيضا عبر تويتر: ”أوكرانيا ستفوز، أوروبا ستنتصر“ قبل أن يضيف: ”ينتمي الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية، مستقبل أوكرانيا هو مع الاتحاد الأوروبي“.

بدوره، رأى رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن ”هذا اليوم التاريخي“ يشكل ”مرحلة جديدة في بناء أوروبا“.

وأضاف أن ”صفة المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي تعني إصلاحات جديدة وتقاربا واسع النطاق في كل قطاعات الاقتصاد وعملية دخول كاملة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي“.

وتحدث رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك عن ”إصلاحات ضرورية“ ينبغي أن تقوم بها أوكرانيا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي مستقبلا، وقال: ”نحرص على أن نصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي“.