جاويش أوغلو: ‬تركيا وإسرائيل تعملان على رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن تركيا وإسرائيل بدأتا العمل على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إنهاء توتر في العلاقات استمر لأكثر من عقد.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، قال جاويش أوغلو أيضا، إن ”البلدين على اتصال وثيق فيما يتعلق بالتهديدات التي تمس المواطنين الإسرائيليين في تركيا“، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية على أراضيها.

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، تركيا، اليوم، على مساعدتها في إحباط مؤامرة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول، وقال إن الجهود لا تزال جارية في هذا الصدد.

وأضاف لابيد خلال زيارة لتركيا: ”تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا“.

وتابع قائلا: ”هذه الجهود مستمرة“.

وكان يائير لابيد دعا في 13 حزيران/يونيو، المواطنين الإسرائيليين المقيمين في تركيا، إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن؛ خوفا من تنفيذ هجمات إيرانية ضدهم.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت بتوقيف 8 أشخاص من بينهم إيرانيون، الأسبوع الماضي، في إسطنبول، للاشتباه بعزمهم تنفيذ هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأشارت وكالة الأنباء التركية ”إخلاص“، إلى أن الأشخاص الثمانية الذين أُلقي القبض عليهم من قِبل الشرطة ومنظمة الاستخبارات الوطنية التركية، يعملون لحساب الاستخبارات الإيرانية.

وأضافت الوكالة أنه تم ضبط أسلحة خلال عمليات تفتيش نُفذت في منطقة بيوغلو وسط إسطنبول.