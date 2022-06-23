إعلام عبري: إحباط محاولة لاستهداف سفير إسرائيلي سابق في تركيا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية التركية اعتقلت عددًا من الأشخاص يتبعون لخلية استخبارات إيرانية خططت لاغتيال سياح إسرائيليين في إسطنبول، بينهم دبلوماسي إسرائيلي.

وقال موقع ”والا“ العبري، إن السلطات التركية اعتقلت خمسة إيرانيين؛ للاشتباه في تآمرهم لخطف سفير إسرائيلي سابق وزوجته ومحاولة قتلهما.

ولم يذكر الموقع هوية الدبلوماسي الإسرائيلي.

وأوضح الموقع العبري أنه تم اعتقال الأشخاص الخمسة، حيث كانوا يختبئون في فندق وشقق، مشيرة إلى أن المخابرات التركية ألقت القبض عليهم بعد أن خططوا لإطلاق النار على الإسرائيلي وزوجته اللذين كانا يقيمان في الفندق في إسطنبول.

ووفق التقرير، تلقت المخابرات والشرطة التركية معلومات تفيد بأن الإيرانيين خططوا لإيذاء السفير الإسرائيلي السابق وزوجته، اللذين كانا يقيمان في فندق في منطقة يوغلو التركية.

بعد ذلك نفذت الشرطة التركية، الليلة الماضية، عملية اعتقال واسعة النطاق تم خلالها اعتقال خمسة مواطنين إيرانيين، وبحوزتهم العديد من الوثائق والمواد الرقمية وكواتم الصوت والبنادق.

ووفق الموقع العبري، قام جهاز ”الموساد“ بإجلاء الإسرائيليين الذين كانوا مستهدفين في طائرة خاصة إلى إسرائيل.

وبين الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها السلطات التركية تفاصيل عن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيليين في تركيا منذ نشر تحذير السفر من إسرائيل قبل أسابيع قليلة.

وأشار الموقع إلى أنه كان هناك صمت تام في وسائل الإعلام التركية بشأن هذه القضية، وأعلنت عن إحباط الهجوم قبل وقت قصير من وصول وزير الخارجية يائير لابيد إلى تركيا.

وتأتي هذه الزيارة للوزير الإسرائيلي في أعقاب المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين على الأراضي التركية.

وعلى خلفية التهديدات ضد إسرائيليين وإحباط عمليات ضدهم في تركيا، انطلق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم الخميس، في زيارة إلى تركيا، حيث سيجتمع خلالها مع نظيره مولود تشاويش أوغلو.

وأوضحت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن لابيد انطلق من مطار بن غوريون، حيث سيجتمع مع نظيره تشاويش أوغلو، مشيرة إلى أن جوهر الزيارة أمني.

وخلال الفترة الأخيرة، تعاونت تركيا وإسرائيل من خلال العمل بصورة مشتركة لإحباط عمليات خطف واستهداف إسرائيليين على الأراضي التركية من قبل إيرانيين.