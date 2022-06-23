الكرملين يؤكد أن روسيا لم تسرق الحبوب من أوكرانيا رغم تحقيق تركي

أكد الكرملين مجددا، اليوم الخميس، أن روسيا لم تسرق الحبوب من أوكرانيا في الوقت الذي قالت فيه تركيا إنها تحقق في مزاعم أوكرانية بهذا الشأن، وإنها لن تسمح بدخول حبوب مسروقة إلى أراضيها.

وقال سفير أوكرانيا في أنقرة، في أوائل يونيو/ حزيران، إن مشترين أتراكا كانوا من بين من تسلموا حبوبا سرقتها روسيا من أوكرانيا، مضيفا أنه طلب مساعدة تركيا في التعرف على المسؤولين عن الشحنات المزعومة والقبض عليهم.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة ستحقق في الأمر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”يجب أن توجه سؤالك لوزارة الخارجية. روسيا لم تسرق أي حبوب“.