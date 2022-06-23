لافروف يؤكد من طهران دعم روسيا الكامل لإحياء الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، بعد محادثات في طهران مع نظيره الإيراني، إن موسكو تدعم بشكل كامل إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وفي تأكيد لموقف طهران، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، إنه ينبغي رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران لإحياء الاتفاق، ملقيا باللوم على واشنطن في تعطل المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عام.

وأضاف أمير عبد اللهيان ”نسعى لإعادة العمل بالاتفاق بشكل كامل دون التنازل عن موقفنا“ مشيرا إلى أنه يأمل في الحفاظ على مسار المفاوضات، ودعا الولايات المتحدة إلى التحلي بنهج عملي والمساعدة في دخول المحادثات إلى مرحلة نهائية.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدف إعادة العمل بالاتفاق، منذ مارس آذار لأسباب أبرزها إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الولايات المتحدة بالمنظمات الإرهابية.