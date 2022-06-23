أوكرانيا.. إصابة منشأتين ضخمتين لتخزين الحبوب والزيوت بقصف روسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصيبت منشأتان ضخمتان في مدينة ميكولايف بأوكرانيا، مخصّصتان لتخزين الحبوب والزيوت النباتية وتصديرها عبر ميناء المدينة، بقصف صاروخي روسي، يوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت شركتا ”فيتيرا“ و“بونج“ المشغلتان للمنشأتين.

وقال متحدث باسم شركة فيتيرا، إن الخزانات المخصصة لتصدير الزيوت النباتية في الميناء التجاري في مدينة ميكولايف ”تضررت بضربة صاروخية“ أسفرت أيضا عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وأضاف أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في اثنين من خزاناتها وتضرر خزان ثالث.

وهذه المنشأة الضخمة المعدة لتصدير الزيوت النباتية تبلغ سعتها 160 ألف طن واشترتها في 2020 مجموعة غلينكور المالكة لشركة فيتيرا.

بدورها قالت متحدثة باسم شركة بونج، إن منشآت الشركة في ميكولايف ”أصيبت خلال الهجمات الروسية الأخيرة في المنطقة“، مشيرة إلى أن القصف لم يوقع أي إصابات بشرية وأنه تعذر عليها في الحال تقييم حجم الأضرار.

ومنشأة بونج المغلقة من اليوم الأول لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، تشمل مركزاً للتخزين وآخر لتحميل السفن ووحدة لإنتاج الزيت النباتي.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا توقف تصدير المواد الأولية الزراعية عبر موانئ ميكولايف وأوديسا.