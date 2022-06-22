بعد 6 أشهر على تشكيلها.. حرب أوكرانيا تطيح بالحكومة البلغارية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تمت الإطاحة برئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف وحكومته، يوم الأربعاء، بعد ستة أشهر من تعيينه، بحجب البرلمان الثقة عنه، على خلفية الخلافات المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلن نائب رئيس البرلمان ميروسلاف إيفانوف أن القرار اعتمده 123 من أصل 240 نائبا، بينما صوّت 116 ضده، وغاب أحدهم.

ويخيم الآن شبح حدوث دوامة من الانتخابات في هذا البلد البلقاني الذي يبلغ عدد سكانه 6,5 مليون نسمة، وهو الأشد فقراً في الاتحاد الأوروبي.

وخاض البلغار بالفعل ثلاثة انتخابات تشريعية العام الماضي، حتى دخول الليبرالي بيتكوف المؤيد لأوروبا عالم السياسة. وقرر خريج جامعة هارفرد القضاء على الفساد المستشري وإصلاح نظام القضاء بعد عقد من حكم بويكو بوريسوف المثير للجدل.

لكن الائتلاف الذي تشكل في ديسمبر/ كانون الأول انقسم في بداية يونيو/ حزيران الجاري.

وقال بيتكوف: ”لقد كان شرفًا لي أن أقود“ مثل هذه الحكومة، مضيفاً أن ”هذا التصويت خطوة صغيرة على طريق طويل“، متعهدا بمواصلة المعركة.

ووصل رئيس الوزراء إلى السلطة على أمل ”تحويل بلغاريا إلى دولة أوروبية ناجحة وخالية من المافيا“، لكن الحرب في أوكرانيا قلبت المعادلة.

وعلى الرغم من اعتمادها الشديد على الطاقة الروسية، لم ترضخ صوفيا إلى طلب الكرملين بتسديد سعر الغاز بالروبل، وعانت بالتالي من انقطاع الإمدادات.

واعتبر أوغنيان مينتشيف، مدير معهد الدراسات الدولية في العاصمة، أن هذا الحدث غير المسبوق لعب ”دورًا رئيسا في الأزمة الحالية“.

وقال إن ”رجال الأعمال البلغار الذين حصلوا على عمولات“ وجدوا أنفسهم محرومين من الدخل، ”مما أدى إلى تفاقم التوتر داخل الائتلاف، وكذلك بين عالم الأعمال والحكومة“.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس رومين راديف إلى مفاوضات لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، وفي حال فشله سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة.