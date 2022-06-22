ماكرون يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية ويتعهد بتشكيل أغلبية جديدة

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أذاعه التلفزيون، اليوم الأربعاء، فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إن جميع قادة الأحزاب في البرلمان الفرنسي متفقون على ضرورة تجنب الجمود السياسي، مضيفًا أنه سيعمل على تشكيل أغلبية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي أول تصريحات له على نتائج الانتخابات التي خسر فيها معسكره أغلبيته المطلقة، قال ماكرون إنه يجب إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب، وإن صناع القرار السياسي بحاجة الآن إلى التوصل إلى حلول وسط، بحسب ”رويترز“.

وفي خطابه، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل، فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبرها ”غير مبررة حتى الآن“ للخروج من الأزمة الناجمة عن الانتخابات التشريعية، معلنًا أن جماعات المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن ”موضوعات رئيسة“.

وقال ماكرون في كلمة خاطب بها الفرنسيين: ”إنهم مستعدون للتعاون حول موضوعات رئيسية“، مثل كلفة المعيشة، والوظائف، والطاقة، والمناخ، والصحة، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وأقرَّ ماكرون بأن الانتخابات البرلمانية أظهرت المشكلات الاجتماعية في فرنسا، لكنه دعا أحزاب المعارضة إلى ”التخلي عن الاقتتال الداخلي وتجاوز الشؤون السياسة“.

وهذا يعني، وفق ماكرون، أنه ”سيتعين علينا معًا إيجاد طريقة جديدة للحكم والتشريع“.

ودعا ماكرون أحزاب المعارضة إلى ”التوضيح بشفافية تامة خلال الأيام المقبلة، إلى أي مدى هم على استعداد للذهاب“ في دعمهم إجراءات قال إنها لن تمول بضرائب أعلى.

وذكّر بأنه ”تحدّث، أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، مع قادة كل الأحزاب السياسية“، و“أعرب الجميع عن احترامهم لمؤسساتنا ورغبتهم بتجنب العرقلة“.