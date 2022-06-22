بعد سجنهم منذ الانقلاب الفاشل 2016.. تركيا تطلق سراح 71 طالبا عسكريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أطلق سراح 71 طالبًا سابقا في مدارس عسكرية تركية حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لمشاركتهم في الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016، بعد حكم أصدرته محكمة النقض، كما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء.

فقد أوقف 355 طالبًا عسكريا عقب الانقلاب الفاشل الذي نظم في تركيا لإطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان وأعقبته عمليات تطهير واسعة النطاق داخل القوات المسلحة.

وحكم على هؤلاء الموقوفين منذ ذلك الحين، بالسجن مدى الحياة.

وألغت محكمة النقض التركية الثلاثاء إدانة 116 منهم، وأمرت بالإفراج عن 71 موقوفا، على ما أفاد المحامي جميل شيشك وكالة فرانس برس الذي يتابع القضية عن كثب.

وما زالت الطعون المتعلقة بالموقوفين الآخرين، قيد المراجعة.

ويحتج أقارب الطلاب منذ سنوات على توقيفهم، مؤكدين أنه لم يكن ممكنا لهم أن يعارضوا الأوامر التي تلقوها.

وعلّق نائب المعارضة عمر فاروق غير غيرلي أوغلو لوكالة فرانس برس: ”أدينوا على أساس ملفات فارغة، ثبتت براءتهم أخيرا، لكن سرقت ست سنوات من حياتهم“.

وأسفرت محاولة الانقلاب منتصف يوليو/ تموز 2016 رسميا عن مقتل 251 شخصا، إضافة إلى الانقلابيين، وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

كما أدت إلى عمليات تطهير واسعة النطاق، ما دفع بالرئيس رجب طيب أردوغان إلى توسيع سلطاته.

وأدانت المحاكم حتى الآن 4891 شخصا على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وأصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على حوالي ثلاثة آلاف منهم، وفقا للأرقام الرسمية.