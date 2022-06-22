بينيت يعارض مشروع قانون يمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه يعارض طرح مشروع قانون يحظر على عضو الكنيست المتهم بارتكاب جرائم جنائية تولي منصب رئيس الوزراء، وذلك بعد المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست.

وقال بينيت، اليوم الأربعاء: ”الحق في الاقتراع والترشح للكنيست حق مقدس ويشكل لب الديمقراطية، والقرار بانتخاب متهم بارتكاب جرائم جنائية ليتولى رئاسة الوزراء من عدمه يعود إلى مواطني الدولة“، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الناطقة بالعربية ”مكان“.

ويستهدف مشروع القانون، وفق التقديرات الإسرائيلية، بالدرجة الأولى زعيم المعارضة ورئيس حزب ”الليكود“، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات في 3 قضايا تتعلق بالفساد والرشوة، وخيانة الأمانة.

ويأتي موقف بينيت مخالفا لمواقفه السابقة قبل التصويت على حل الكنيست، حيث سعى الائتلاف الحكومي الذي قاده على مدار أكثر من عام لسن مشروع القانون، حيث جرى تأجيل طرحه أمام الهيئة العام للكنيست أكثر من مرة؛ بسبب عدم وجود الأغلبية داخل الائتلاف لتمريره.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت قناة ”كان“ العبرية، إن ”القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس تتحفظ على مشروع القانون؛ وذلك لأنها لا تريد منع إمكانية انضمامها لحكومة يشكلها نتنياهو، وأنها لا ترغب في تغيير قواعد اللعبة“.

كما وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس الكنيست ميكي ليفي، يعارض بشدة التشريع السريع لمشروع القانون، لافتة إلى أن قرار رئيس الكنيست سيؤدي عمليا إلى دفن هذا القانون“.

وأضافت القناة العبرية: ”ليفي عبّر خلال محادثة مع قيادة الائتلاف، أمس، عن معارضته لإرفاق هذا القانون بمشروع قانون حل الكنيست، الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم“.

وحسب القناة العبرية، ”برر ليفي معارضته بأن هذا القانون يتناول موضوعا جوهريا حول الحق في الانتخاب، ويتطلب نقاشا عميقا ومهنيا وإجراءات تشريع ليست خاطفة، لا تمس بكرامة الكنيست وإجراءات تشريع مناسبة“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه ”على الرغم من موقف رئيس الكنيست إلا أنه أكد خلال المحادثة مع قيادة الائتلاف تأييده للقانون والمبدأ الداعي إلى سنه“.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نيته تشكيل حكومة وطنية موسعة برئاسة حزب ”الليكود“، مؤكدا أن قرار حل حكومة نفتالي بينيت جاء بعد صراع حازم للمعارضة في الكنيست، ومعاناة كبيرة للجمهور الإسرائيلي“.