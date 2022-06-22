الرئيس الصيني يحذر في قمة بريكس من "توسيع التحالفات العسكرية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دان الرئيس الصيني شي جينبينغ ”توسيع التحالفات العسكرية“ في خطاب ألقاه الأربعاء، قبل بدء قمة مع قادة روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية ”شينخوا“.

وقال شي في منتدى بريكس الاقتصادي، إن ”الأزمة في أوكرانيا هي مؤشر إنذار آخر للعالم“، منتقدًا ”توسيع التحالفات العسكرية، والسعي إلى تحقيق الأمن الفردي على حساب أمن الدول الأخرى“.

وتمثل بريكس وهي مجموعة مؤثرة من الاقتصادات الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) أكثر من 40% من سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وامتنع ثلاثة من أعضائها، الصين والهند وجنوب أفريقيا، عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتربط بكين ونيودلهي علاقات عسكرية وثيقة مع موسكو، وتشتريان منها كميات متزايدة من النفط.

ونقلت ”شينخوا“ عن شي جينبينغ قوله: ”عانت البشرية تداعيات حربين عالميتين والفصل المظلم من مواجهات الحرب الباردة“.

وأضاف أن ”هذا التاريخ المؤلم يظهر أن المواجهة بين الكتل المهيمنة (…) لن تجلب السلام والأمن بل الحرب والصراعات فقط“ مشيرا إلى أن ”الأزمة في أوكرانيا هي نداء يقظة للعالم“.

وخلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد شي جينبينغ أن بكين ستواصل دعم موسكو في مسائل ”السيادة“ و“الأمن“.

وهذه التصريحات دانتها الولايات المتحدة التي دعت الصين إلى عدم الوقوف ”على الجانب الخاطئ من التاريخ“.