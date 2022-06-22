الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه بالقراءة الأولى

صوت الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته صباح اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون حل الكنيست الـ24 في قراءة أولية، وفقا لموقع ”واللا“ العبري.

وبحسب الموقع، صوت 110 أعضاء كنيست بالموافقة على حل الكنيست دون معارضة أي عضو.

وأضاف أنه يوجد على جدول الأعمال اليوم، 11 مشروع اقتراح قانون خاص لحل الكنيست، منها اثنان من الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته وتسعة من المعارضة.

وستُعرض المقترحات الآن على لجنة الكنيست برئاسة عضو الكنيست نير أورباخ، حيث سيتم تحديد ما إذا كانت العملية التشريعية ستستمر فيها أم في لجنة دستورية برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل.

ويهتم الائتلاف الحكومي الحالي بتمرير التشريع إلى لجنة دستورية للرقابة على استمرار الإجراء، وليس في يد أورباخ، الذي ليس في عجلة من أمره لدفع القانون لإتاحة الوقت لتشكيل حكومة بديلة من الكنيست الحالي، وعدم الذهاب لانتخابات مبكرة.

وقبيل مناقشة مشروع حل الكنيست، حدثت بعض الصدامات بين الائتلاف الحكومي الحالي والمعارضة. حيث ترفض المعارضة التوصل إلى اتفاقات بشأن تمرير تشريع متفق عليه قبل حل الكنيست.

وفي الوقت نفسه، يدرس الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته المضي قدما في تشريع قانون من شأنه منع المتهم بجرم من العمل كرئيس للوزراء، وإضافتها في نهاية جدول الأعمال، ويقصد بذلك بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا رشوة وفساد.

ويتطلع الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، إلى إنهاء التصويت في القراءة الأولى بنهاية هذا الأسبوع، والموافقة على الحل النهائي للكنيست يوم الإثنين أو في موعد لا يتجاوز الثلاثاء المقبلين. وبالتالي سيُطلب من أعضاء الكنيست تحديد موعد انتخاب متفق عليه في غضون 90 يومًا على الأكثر من تاريخ حل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة.

ووفقًا للاتفاق بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ويائير لابيد، فإنه بعد الموافقة على قانون حل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، سيتم التناوب وسيصبح لابيد رئيسًا للوزراء. لذلك، فإنهما مهتمان بحل الكنيست في أسرع وقت ممكن، من أجل منع إمكانية تشكيل حكومة بديلة من الكنيست الحالي.

ويعتقد مسؤولو الائتلاف الحالي والمعارضة أن فرص تشكيل حكومة بديلة ضئيلة، في ضوء المعارضة الحازمة لرئيس حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر، ورئيس حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، الجلوس في حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو.