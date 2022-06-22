مهاتير محمد: على ماليزيا المطالبة بسنغافورة

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إن على ماليزيا المطالبة بسنغافورة معتبرا أنها كانت مملوكة لولاية جوهور الماليزية في يوم من الأيام وينبغي على ولاية جوهور المطالبة بإعادتها إليها وإلى ماليزيا.

وأضاف خلال كلمة ألقاها يوم الأحد (19 يونيو) ”مع ذلك ، لا يوجد أي طلب على الإطلاق لسنغافورة. وبدلاً من ذلك، نعرب عن تقديرنا لقيادة هذا البلد الجديد الذي يطلق عليه سنغافورة“.

وقال مهاتير إن الحكومة الماليزية اعتبرت أنه من الأكثر قيمة أنها سيطرت على جزيرتين قبالة بورنيو ضد إندونيسيا في محكمة العدل الدولية، بينما تخلت عن قطعة من الصخر ”بحجم طاولة“ – بيدرا برانكا – إلى سنغافورة، في إشارة إلى نزاع بدرا برانكا، وهو نزاع إقليمي بين سنغافورة وماليزيا على عدد من الجزر الصغيرة عند المدخل الشرقي لمضيق سنغافورة، وهي بدرا برانكا، (كانت تسمى بولاو باتو بوته وتسميها ماليزيا حالياً باتو بوته)، الصخور الوسطى والحافة الجنوبية. بدأ النزاع عام 1979، وعام 2008 قامت محكمة العدل الدولية بتسوية معظمه، حيث قضت بسيادة سنغافورة على بدرا برانكا وسيادة ماليزيا على الصخور الوسطى والحافة الجنوبية.

وأضاف مهاتير محمد وسط تصفيق من الحضور ”لا يجب أن نطالب فقط بإعادة بدرا برانكا أو بولاو باتو بوتيه إلينا، بل يجب أن نطالب أيضًا بسنغافورة وجزر رياو، لأنهما تاناه ملايو (أرض الملايو)“.

وكان رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 96 عامًا والمعروف بتصريحاته المثيرة للجدل يتحدث يوم الأحد في فعالية نظمتها عدة منظمات غير حكومية تحت شعار الكونغرس من أجل بقاء الملايو.