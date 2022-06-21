وزير الخارجية الروسي يزور إيران

أعلن السفير الروسي في فيينا، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران، الأربعاء، وفق ما ذكرته وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت موسكو، الشهر الماضي، إن روسيا وإيران، وهما خاضعتان لعقوبات غربية، ولديهما بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم، ناقشتا مبادلة إمدادات النفط والغاز، وكذلك إنشاء مركز لوجستي.

وتأتي زيارة لافروف إلى طهران، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حين تعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الروسي في فترة الحكومة الإيرانية الحالية التي بدأت مهامها قبل 8 أشهر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيزور طهران، نهاية الأسبوع، وقال: ”سنستضيف السيد لافروف، نهاية الأسبوع الجاري، من أجل البحث في تطوير التعاون مع منطقة أورآسيا والقوقاز“.

وكان رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك، ومساعد رئيس الجمهورية الروسي كوبياكوف، أكدا خلال اللقاء الذي جمع بين الجانبين، الخميس، على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لـ ”منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي“، على توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.