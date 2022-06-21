واشنطن: بوتين يستخدم الغذاء سلاحًا وندرس "خيارات" لإخراج الحبوب من أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم الغذاء كسلاح بمنعه صادرات الحبوب الأوكرانية، وإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدرس خيارات بخصوص كيفية إخراج الحبوب من أوكرانيا، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين أن ”الرئيس الروسي بوتين، يستخدم الغذاء كسلاح، لنسمِ الأشياء بمسمياتها، إنه يجعل الغذاء سلاحًا“.

وأوكرانيا إحدى أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم، لكن صادراتها توقفت، وبقي أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في الصوامع منذ الغزو الروسي، في فبراير/ شباط الماضي، والذي تسبب في إغلاق الموانئ الأوكرانية.

وتنفي روسيا مسؤوليتها عن أزمة الأغذية، وتلقي بالمسؤولية عنها على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وأدى ذلك إلى قفزة في أسعار الأغذية العالمية، وصدور تحذيرات من الأمم المتحدة من جوع في الدول الأكثر فقرًا التي تعتمد بشدة على الحبوب المستوردة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال يوم الإثنين، إن ”روسيا ترتكب جريمة حرب بمنع تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية“، جاء ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية التكتل لمناقشة وسائل تحرير الحبوب الأوكرانية وسط أزمة أغذية عالمية، وفق ”رويترز“.

ودعا بوريل روسيا إلى ”فتح طرق البحر الأسود اللازمة لتصدير أي كمية كبيرة من الحبوب الأوكرانية“.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، إن ”العبء يقع على أوكرانيا في مجال حل القضايا المتصلة بنقل شحنات الحبوب، وذلك بأن تزيل الألغام الموجودة في مداخل موانئها على البحر الأسود“، مضيفًا أن ”موسكو ليس عليها فعل أي شيء لأنها قطعت بالفعل التعهدات اللازمة“.

وجمعت أوكرانيا محصول قمح قياسيا بلغ 84 مليون طن من الحبوب في 2021 مقابل 65 مليون طن في 2020.

وهذا العام زرع المزارعون 14.2 مليون هكتار من الحبوب في فصل الربيع مقابل 16.9 مليون هكتار في 2021 وذلك بسبب الغزو الروسي، بحسب وزارة الزراعة الأوكرانية.

وقالت مصادر بالرئاسة التركية، يوم الثلاثاء، إن وفدًا عسكريًا تركيًا سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل ممر بحري آمن محتمل في البحر الأسود لصادرات الحبوب الأوكرانية، وفق ”رويترز“.

وأكدت وكالة ”تاس“ للأنباء نقلًا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خطط عقد المحادثات.