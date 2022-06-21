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مقتل طيار روسي في تحطّم طائرة عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 20:31 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 21:00 GMT

مقتل طيار روسي في تحطّم طائرة عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا

قُتل طيّار كان يقود طائرة روسية عسكرية تحطّمت، يوم الثلاثاء، في منطقة روستوف قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفاد الجهاز الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية. وقال

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المصدر: أ ف ب

قُتل طيّار كان يقود طائرة روسية عسكرية تحطّمت، يوم الثلاثاء، في منطقة روستوف قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفاد الجهاز الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وقال الجهاز الإعلامي حسبما نقلت عنه وكالات أنباء روسية ”في 21 يونيو/حزيران تحطّمت طائرة سو-25 في منطقة روستوف خلال رحلة تدريب، وتوفي الطيار“.

وأوضحت: ”حسب معلومات أولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني، تعمل لجنة من القوات الجوية الروسية في الموقع“.

وكان الطيار الشخص الوحيد في الطائرة، حسب وكالة إنترفاكس، وطائرة سو-25 هجومية مدرعة سوفييتية الصنع.

ولم تذكر السلطات أي رابط بين الحادث والغزو الروسي لأوكرانيا المحاذية لمنطقة روستوف.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، تحطمت طائرة سو-25 أخرى في منطقة بيلغورود المحاذية أيضًا لأوكرانيا، خلال رحلة تدريب، فأشار الجيش حينها إلى احتمال حدوث عطل فني.

واتهمت روسيا مرات عدة في الأشهر الأخيرة أوكرانيا بقصف الأراضي الروسية في مناطق حدودية.

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