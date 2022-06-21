واشنطن: مستمرون بدعم إسرائيل مهما كانت نتيجة الانتخابات المقبلة

تعهدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الاستمرار بدعم إسرائيل فيما يتّجه هذا البلد نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وهي الخامسة في أقل من 4 سنوات.

وتتجه إسرائيل نحو انتخابات مبكرة يُرجّح أن يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة، قبل أسابيع من أول زيارة لجو بايدن إلى إسرائيل بصفته رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لصحفيين في واشنطن: ”لا أرى أن التطورات السياسية في إسرائيل ستكون لها تداعيات على ما نسعى إلى تحقيقه مع شركائنا الإسرائيليين، أو مع شركائنا الفلسطينيين في هذا الشأن“.

وأضاف: ”قوة علاقتنا لا تعتمد على من يجلس في المكتب البيضوي، ولا تعتمد على من يجلس على كرسي رئيس الوزراء في إسرائيل“، لافتًا إلى ”أنها شراكة إستراتيجية بين بلدَينا، وستبقى شراكة إستراتيجية بين بلدَينا في الأسابيع والأشهر المقبلة مهما كانت نتيجة“ الانتخابات.