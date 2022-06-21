واشنطن تؤكد مقتل أمريكي ثان في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكّدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مواطنًا أمريكيًا ثانيًا قُتل في الحرب في أوكرانيا، مجددة دعوتها إلى عدم الانضمام إلى القتال في أوكرانيا، ومشيرة إلى أن موسكو خطفت أمريكيين آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل ستيفن زابييلسكي، البالغ من العمر 52 عامًا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: ”نكرر القول إنه لا ينبغي للمواطنين الأمريكيين السفر إلى أوكرانيا بسبب النزاع المسلح المستمر وخطر أن يستهدفهم مسؤولو الأمن الحكوميون الروس في أوكرانيا بسبب جنسيتهم الأمريكية“.

ودعا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا إلى ”المغادرة فورًا، بأي وسيلة نقل تجارية أو خاصة بالبرّ، إذا تبين أن ذلك آمنًا“.

وستيفن زابييلسكي هو ثاني أمريكي يؤكّد مقتله خلال القتال مع القوات الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، في الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي.

وقُتل ويلي جوزيف كانسل، البالغ من العمر 22 عامًا، الذي كان جنديًا سابقًا في مشاة البحرية، في الظروف نفسها في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

وفي إشعار ينعي زابييلسكي نُشر في صحيفة في ولاية نيويورك حيث كان يقطن الأخير، ورد أن العامل السابق في قطاع البناء والذي يترك وراءه زوجة و5 أولاد، قُتل في الـ15 من شهر أيار/مايو الماضي، ”عندما كان يقاتل في قرية دوروجنياك في أوكرانيا“.

وتم تأكيد مقتله، فيما لا يزال جنديان أمريكيان سابقان تطوعا للقتال مع الجيش الأوكراني مخطوفين من شرق أوكرانيا، منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري.

وظهر ألكسندر درويكي وآندي هوين في مقاطع فيديو نشرها تلفزيون رسمي روسي، الأسبوع الماضي، لكن ظروف اعتقالهما ليست واضحة.

وأكّدت واشنطن أن روسيا يجب أن تعاملهما بإنسانية مثلما يعامل أي أسير حرب، بموجب اتفاقيات جنيف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عبر قناة ”ان بي سي نيوز“ الأمريكية، أن الأمريكييْن ”يعرّضان (جنودًا روسًا) للخطر“ ويجب أن ”يحاسبا على هذه الجرائم“.

وأكد أنهما ”مرتزقة“ متورطان في ”نشاطات غير شرعية“، إذًا لا تحميهما اتفاقيات جنيف.

وقال مسؤول أمريكي كبير لصحافيين في واشنطن، اليوم الثلاثاء، إنه ”من الواضح أننا نختلف بشدة مع ذلك، وقد قلنا ذلك بوضوح للحكومة الروسية“.

ويقول الدبلوماسيون الأمريكيون، إن السلطات الروسية لم تزوّدهم بأي معلومات مباشرة عن المقاتليْن الأسرى.

وأضاف المسؤول الأمريكي ”على حد علمي، لم نبلّغ بشيء رسميًا، إذن أحد طلباتنا هو: (من تعتقلون، إذا كنتم تعتقلون أشخاصًا ما، وأين هم؟) وإن كنت تعتقلون أشخاصًا، أنتم مجبرون أن تعاملوهم بموجب اتفاقيات جنيف“.

واعتبرت واشنطن أن احتمال أن تعدم روسيا الأمريكيين المخطوفيْن في أوكرانيا ”مروّع“.