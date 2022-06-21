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بأمر مجلس الأمن.. وزير التعليم العالي الأفغاني ممنوع من السفر
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 17:33 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 18:30 GMT

بأمر مجلس الأمن.. وزير التعليم العالي الأفغاني ممنوع من السفر

قال دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، إنه لم يعد مسموحا لوزير التعليم العالي الأفغاني عبد الباقي بصير، ونائبه سعيد أحمد، بالسفر إلى الخارج لحضور أي محادثات لتحقيق

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المصدر: رويترز

قال دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، إنه لم يعد مسموحا لوزير التعليم العالي الأفغاني عبد الباقي بصير، ونائبه سعيد أحمد، بالسفر إلى الخارج لحضور أي محادثات لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، بعد أن رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اسميهما من قائمة إعفاءات من العقوبات.

يأتي هذا الإجراء، الذي وافقت عليه بالإجماع لجنة عقوبات حركة طالبان في مجلس الأمن، بعد أن تراجعت الحركة في مارس/آذار الماضي عن تعهدها بإعادة فتح المدارس الثانوية للبنات، قائلة إن هذه المدارس ستظل مغلقة إلى أن يتم وضع خطة مطابقة للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.

ومنذ وقت طويل يخضع قادة طالبان لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل منع السفر وتجميد الأرصدة وحظر الأسلحة، لكن تم منح إعفاء من حظر السفر لبعض قادة الحركة للسماح لهم بالمشاركة في محادثات السلام.

وأمس الاثنين، وافقت لجنة عقوبات طالبان في مجلس الأمن على تمديد الإعفاء لثلاثة عشر من قادة طالبان، لكنها رفعت اسمي وزير التعليم العالي ونائبه من القائمة، وفق ما ذكره الدبلوماسيون، ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان على طلبات للتعليق.

وفي الشهر الماضي، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة طالبان إلى التراجع سريعا عن سياساتها وممارساتها التي تقيد حقوق وحريات النساء والفتيات في أفغانستان.

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