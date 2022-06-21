أوكرانيا تعلن وصول مدافع "هاوتزر" من ألمانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، يوم الثلاثاء، أن مدافع ”هاوتزر“ الألمانية ذاتية الدفع وصلت إلى أوكرانيا، في أول شحنة أسلحة ثقيلة وعدت بها برلين.

وناشدت أوكرانيا الغرب إرسال عدد أكبر وأفضل من المدافع بعد نفاد ذخيرتها من ترسانتها الحالية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تتضاءل أمام الترسانة الروسية.

وقال ريزنيكوف على وسائل التواصل الاجتماعي: ”قمنا بسد النقص.. انضمت البانزرهاوبتز 2000 الألمانية مع أطقم أوكرانية مدربة إلى سلاح المدفعية الأوكراني“.

وتعد مدافع ”بانزرهاوبتز 2000“ أحد أقوى أسلحة المدفعية في مخزونات الجيش الألماني، ويمكنها إصابة أهداف على بعد 40 كيلومترا.

وتعهدت ألمانيا، في أيار/ مايو الماضي، بتزويد كييف بسبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، إضافة إلى خمسة من نفس أنظمة المدفعية وعدت هولندا بتقديمها.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أعلن، في نهاية أيار/ مايو الماضي، أن بلاده بدأت تلقي صواريخ مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من الولايات المتحدة.

وقال ريزنيكوف آنذاك إن أوكرانيا تلقت أيضًا مجموعة من قطع المدفعية الثقيلة، منها مدافع هاوتزر الأمريكية المعدلة ذاتية الدفع من طراز إم 109، والتي ستتيح للجيش الأوكراني ضرب أهداف من مسافات أبعد.

ويأمل الأوكرانيون أن تؤدي المساعدات العسكرية الجديدة في تغيير مجريات الحرب ضد روسيا، في دونباس.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية قد نوهت، في تقرير سابق لها، إلى مخاوف أوكرانية بشأن ”هزيمة“ قواتها في معركة دونباس شرق البلاد، وسقوط وشيك للمنطقة بأكملها في أيدي الروس، إذا لم يزد الغرب من مساعداته العسكرية اللازمة لكييف.

وذكرت الصحيفة أن الحرب في أوكرانيا تحولت إلى ”صراع مدفعي طاحن، حيث تكتسب روسيا الأرض بثبات بفضل تفوقها الساحق في القوة النارية“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين تحذيرهم من أنه ”دون زيادة كبيرة وسريعة في المساعدة العسكرية، ستواجه بلادهم هزيمة ساحقة في منطقة دونباس الشرقية، ما يمهد الطريق لروسيا لمواصلة هجومها على أوديسا وخاركيف، بعد إعادة تجميع صفوف قواتها في الأشهر المقبلة، وربما العودة إلى العاصمة كييف بعد ذلك“.