"توافق تام" بين دول الاتحاد الأوروبي على قبول ترشيح أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعلن الوزير الفرنسي كليمان بون أنه تم التوصل إلى ”توافق تام“ بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال مباحثات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، قبل يومين من قمة حاسمة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، موقفًا إيجابيًا لمنح أوكرانيا ومولدافيا وضع المرشح للانضمام الى الاتحاد الأوروبي مما يفسح المجال للعضوية بعد عملية طويلة.

وقال بون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: ”سمحت النقاشات بين الوزراء الثلاثاء في لوكسمبورغ بإظهار توافق واسع لا بل أود أن أقول إجماعا تاما.. خصوصا فيما يتعلق بأوكرانيا وإمكانية الاعتراف بوضع الدولة المرشحة للانضمام في أقرب فرصة“.

وأضاف: ”أنها نقاشات سيجريها الآن رؤساء الدول والحكومات“ الذين سيعقدون قمة يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

وأضاف بون: ”لقد سعينا لإظهار الوحدة الأوروبية مجددا وأن نشهد لحظة مهمة وإيجابية وربما حتى تاريخية في نهاية الأسبوع في هذا الموضوع“.

وأوضح أن عملية الانضمام ”لا تعني انضماما فوريا على وجه التحديد لأن هذه العملية معقدة وطويلة وسيتعين علينا النظر ليس في بدائل بل في متممات وإجراءات إضافية، وفي هذا الإطار أثار رئيس الجمهورية في الأسابيع الأخيرة فكرة المجتمع السياسي الأوروبي“.

وقال: ”نحن بحاجة للحفاظ على الشعلة الأوروبية حتى لو بدأت عملية الانضمام“.