تأهب لسلاح الجو التايواني مع دخول طائرات صينية منطقة الدفاع الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو سارع، اليوم الثلاثاء، إلى تحذير 29 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

واشتكت تايوان، التي تزعم الصين بأنها جزء من أراضيها، من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت أمرا شائعا على مدار العامين الماضيين تقريبا.