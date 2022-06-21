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أخبار

تأهب لسلاح الجو التايواني مع دخول طائرات صينية منطقة الدفاع الجوي
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 14:24 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 15:15 GMT

تأهب لسلاح الجو التايواني مع دخول طائرات صينية منطقة الدفاع الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو سارع، اليوم الثلاثاء، إلى تحذير 29 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية. واشتكت تايوان، التي تزعم الصين

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو سارع، اليوم الثلاثاء، إلى تحذير 29 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

واشتكت تايوان، التي تزعم الصين بأنها جزء من أراضيها، من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت أمرا شائعا على مدار العامين الماضيين تقريبا.

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