الجيش الروسي يسيطر "بشكل كامل" على بلدة توشكيفكا في شرق أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بات الروس ”يسيطرون بشكل كامل“ على بلدة توشكيفكا الواقعة على خطّ الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا، على بُعد بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، حيث تستعر المعارك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، الثلاثاء.

وقال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو، ”بحسب معلوماتنا، سيطر الروس بشكل كامل على توشكيفكا“، مشيرًا إلى أن ”الضغط مستمر“ على خط الجبهة حيث ”معركة دونباس مستعرة“.

وتابع أن ”منطقة لوغانسك بكاملها هي الآن مركز المواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي“.

وهذه المنطقة تسيطر عليها قوات موسكو بشكل شبه كامل، ووحده جيب المقاومة الأوكرانية حول ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك لا يزال يفلت من سيطرة الجيش الروسي.

وقال رومان فلاسينكو، الثلاثاء، إن ”القصف العنيف“ لا يزال مستمرا في المنطقة فضلا عن ”قتال شوارع“ في سيفيرودونيتسك، حيث ”لا يزال الجنود الأوكرانيون يسيطرون على مباني“ المدينة ”والقرى المجاورة“.

وتابع: ”المعارك محتدمة في محيط المنطقة الصناعية“ في سيفيرودونيتسك، حيث يقع مصنع آزوت للكيماويات ويتحصن فيه أكثر من 500 شخص، وفقًا للسلطات الإقليمية.

وبحسب فلاسينكو، فإن ”الروس حاولوا اختراق خط الدفاع الأوكراني بين دولينا وغيرسكي“، اللتين يفصل بينهما مائة كيلومتر، ”لكن تم التصدي لهم“، كما قال في مقابلة تلفزيونية.