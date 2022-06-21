بوتين: صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة هذا العام

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن صاروخ ”سارمات“ العابر للقارات، سيدخل الخدمة هذا العام.

جاء ذلك في كلمة لبوتين في الكرملين أمام خريجي الأكاديميات العسكرية الروسية وكبار المسؤولين في الجيش.

وقال الزعيم الروسي: ”في مواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، سنعمل على تطوير وتقوية قواتنا المسلحة“، متعهدا ”هذا العام ببدء العمل بأحدث صاروخ عابر للقارات، وهو صاروخ سارمات“.

وأضاف: ”ما من شك في أننا سنكون أقوى“.

وكان الجيش الروسي قد أعلن، في نيسان/ أبريل الماضي، أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز ”سارمات“، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جدا.

وقال بوتين آنذاك: ”هذا حقًا سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين“.

وأضاف أن ”الجيل الخامس من صاروخ سارمات قادر على التفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات“.

ويندرج هذا السلاح في إطار سلسلة صواريخ أخرى قدّمها فلاديمير بوتين، العام 2018، على أنها ”لا تُقهر“. وتشمل هذه الصواريخ كينجال، وأفانغارد، الفرط صوتية.

وفي 2019، قال بوتين إن الصاروخ سارمات ”ليست له حدود عندما يتعلق الأمر بالمدى“، وإن بإمكانه ”إصابة أهداف من خلال عبور القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي“.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال بوتين خلال كلمته في الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه ”فخور“ بجهود جنوده في أوكرانيا، ووعد بمزيد من التعزيزات العسكرية.

وقال: ”نحن فخورون لأن مقاتلينا يتصرفون بشجاعة واحتراف مثل أبطال حقيقيين خلال العملية العسكرية الخاصة“، وهي العبارة التي سمحت السلطات الروسية باستخدامها لوصف غزو أوكرانيا.

وفي إشارة إلى العقوبات التي فرضت على روسيا، قال: ”بالتأكيد، سيتم التغلب عليها“.