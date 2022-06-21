البحرية الأمريكية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زوارق إيرانية قرب مضيق هرمز

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنّها أطلقت عيارات تحذيرية لمنع ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من الاقتراب من سفينتين أميركيتين من الأسطول الخامس قرب مضيف هرمز الاستراتيجي.

وقالت البحرية، في بيان صادر عن مقر الأسطول الخامس في البحرين، إنّ الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب، الاثنين، ”بطريقة غير آمنة وغير مهنية“ من السفينتين اللتين كانتا تقومان بدورية روتينية.

وأوضحت أنّ أحد الزوارق اقترب ”بسرعة عالية وبشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعدما أصدرت سفينة الدورية الأميركية إشارات تحذير مسموعة“، وبعدها إشارة ضوئية تحذيرية أخرى، في حادث استمر ساعة.

وغالبا ما تشهد منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية حوادث مماثلة بين الزوارق الإيرانية والبحرية الأمريكية. وتعرّض عدد من السفن التجارية وناقلات النفط لهجمات وعمليات احتجاز في الأعوام الأخيرة على وقع التصعيد بين طهران وواشنطن.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إيران توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج العربي، في خطوة جاءت وسط توتر مع أثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها.

وسبق لإيران أن احتجزت ناقلات كانت تعبر في مياه الخليج العربي التي تضم مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات المائية عالميا لتصدير النفط.

واتهمت واشنطن، التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقرا، طهران بالقيام بأعمال ”عدائية“ في الخليج.