وزير أمريكي يبحث ملاحقة "مرتكبي جرائم الحرب" في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يزور وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، للبحث في ملاحقة أفراد متورطين في جرائم حرب في البلاد التي ترزح تحت وطأة غزو روسي منذ 24 شباط/ فبراير، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة العدل.

ويلتقي غارلاند المدعية العامة الأوكرانية إيريان فينيديكتوفا قرب الحدود البولندية-الأوكرانية، وفق المسؤول.

وأوضح المسؤول الأميركي أن غارلاند وفينيديكتوفا سيبحثان في جهود دولية وأميركية لمساعدة كييف في ”تحديد هويات الأفراد الضالعين في جرائم حرب وغيرها من الفظائع في أوكرانيا، وتوقيفهم ومحاكمتهم“، وفق المسؤول.

بعد أوكرانيا يتوجه غارلاند إلى باريس للمشاركة في قمة وزارية أميركية-أوروبية.

بعد مرور نحو أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تقول كييف إنها رصدت آلاف الحالات التي يشتبه بأنها جرائم حرب.

وأفظع تلك الحالات ما ورد من معلومات عن قتل وحشي لعشرات المدنيين في بوتشا الواقعة قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية إنشاء وحدة جديدة، في أيار/ مايو؛ للاستقصاء عن جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا، وتوثيقها وكشفها للعلن.