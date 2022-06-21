"ليكسبرس": خسارة ماكرون الأغلبية المطلقة تهدد بجعل فرنسا غير قابلة للحكم

حذّر تقرير نشرته صحيفة ”ليكسبرس“ الفرنسية، اليوم الثلاثاء، من أنّ فرنسا تواجه سيناريو أسوأ من السيناريو الإيطالي بسبب معضلة عدم توفر أغلبية نيابية مطلقة؛ ما يجعل البلاد غير قابلة للحكم.

وقالت الصحيفة إنّ غياب الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية يهدد بجعل البلاد غير قابلة للحكم، مشيرة إلى السيناريو الإيطالي الشبيه بالحالة الفرنسية، لكنها نبهت إلى أنّ إيطاليا معتادة على مواجهة هذا النوع من الأزمات السياسية؛ الأمر الذي لم تواجهه فرنسا من قبل.

وأضافت الصحيفة: ”إذا كان الوضع السياسي، كما ذكرت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ”غير مسبوق“، فمن الواضح أن فرنسا لا تمثل استثناء في الحالات التي وجدت فيها الديمقراطيات البرلمانية صعوبة في الحكم نتيجة تعارض توجهات الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية“، مشيرة في هذا السياق إلى أنّ ”بلجيكا أو إسبانيا تجرّعت بالفعل كأس عدم القدرة على الحكم، لكن إيطاليا قبل كل شيء هي التي تحمل الجائزة الأولى في هذا المجال“، وفق تعبيرها.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى ”الهزة التي اجتاحت أوروبا عند الإعلان عن نتائج انتخابات 4 مارس / آذار 2018، حين أفرزت الانتخابات التشريعية في إيطاليا برلمانا بدون أغلبية تهيمن عليه قوتان مناهضتان للنظام، حركة الخمس نجوم والرابطة (الشعبوية اليمينية)؛ ما أثار تساؤلات في الصحافة الإيطالية حينها (كيف تحكم دولة أصبحت غير قابلة للحكم؟)“.

ونقل التقرير عن إيمانويل ريفيير، الباحث في معهد ”كانتار“ قوله، إنّ ”هناك بالتأكيد أوجه تشابه بين فرنسا وإيطاليا، ولكن هناك قبل كل شيء قدرة لدى الجانب الإيطالي على إدارة هذا النوع من الأزمات السياسية“.

وأشار ريفيير إلى أنّ ”هذه العادة راسخة منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية في عام 1948، والتي مهدت الطريق منذ ذلك الحين لجميع التركيبات والتحالفات السياسية الممكنة، لكن فرنسا التي لا تملك هذه الثقافة ولا تضمن طبيعة التحالفات ولا تملك الرئيس الضامن قد لا تكون قادرة على تقليد جارتها“.

ووفق إيمانويل ريفير، فإنّ الوضع الحالي في فرنسا اليوم ”أسوأ مما هو في إيطاليا“.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اعتبرت أنّ نتائج الانتخابات البرلمانية وفشلها في منح الغالبية لأي حزب، تُشكّل خطرًا على البلاد، لكنها تعهدت بأن يسعى حزب ماكرون لبناء تحالفات على الفور.