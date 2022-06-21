أوكرانيا تعتقل مسؤولين كبيرين للاشتباه بتجسسهما لروسيا

قال جهاز أمن الدولة الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا احتجزت مسؤولا حكوميا كبيرا ورجل أعمال بارزا يشتبه بأنهما جزء من شبكة تجسس روسية مزعومة.

ولم يذكر جهاز أمن الدولة اسميهما، لكنه وصف أحدهما بأنه ”مسؤول كبير“ في أمانة مجلس الوزراء، والثاني بأنه رئيس قسم في غرفة التجارة والصناعة، وهي جماعة ضغط لرجال الأعمال.

وقال في بيان على تطبيق تيليغرام إنه نفذ ”عملية خاصة متعددة المراحل“ لتفكيك حلقة التجسس المزعومة.

وقال جهاز أمن الدولة: ”نتيجة لذلك.. في كييف، تم اعتقال رئيس قسم في أمانة مجلس الوزراء ورئيس إحدى إدارات غرفة التجارة والصناعة“. وأضاف: ”نقل هذان المسؤولان معلومات مخابرات مختلفة إلى العدو، بدءا من حالة قدرتنا الدفاعية إلى الترتيبات على الحدود، والبيانات الشخصية لضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين“.

ولم تعلق روسيا على الفور على البيان.

وظهر المشتبه بهما الرئيسيان جالسيْن أمام العلم الأوكراني في مقطع مصور، وقالا إنهما ”تعاونا مع موسكو“، التي بدأت غزو جارتها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانا تحدثا تحت التهديد.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن روسيا دفعت للمشتبه بهما ما بين 2000 دولار و 15000 دولار لكل مهمة، اعتمادا على مستوى السرية وأهمية المعلومات.

وقال أحد الرجلين في المقطع المصور إنه تلقى 33 ألف دولار مقابل أنشطته، وقال الآخر إنه تلقى 27 ألف دولار.

وكشف أحدهما أنه يتعاون مع روسيا منذ عام 2016. وقال الآخر إنه بدأ هذا النشاط منذ عام 2019.