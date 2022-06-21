القضاء الإيراني يحاكم 3 معتقلين بتهمة التواصل مع الموساد الإسرائيلي

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله اليوم الثلاثاء أن إيران ستحاكم قريبا من قالت إنهم ثلاثة عملاء على صلة بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد) اعتقلوا في أبريل/ نيسان، وسط تصاعد التوتر بين الخصمين إيران وإسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال مهدي شمس عبادي ”الثلاثة كانوا يخططون لاغتيال علمائنا النوويين وفقا لتقديرات المخابرات“ دون أن يحدد جنسية المعتقلين.

وأوردت الوكالة في أبريل/ نيسان نبأ اعتقال ثلاثة أشخاص قالت إنهم جواسيس على صلة بالمخابرات الإسرائيلية في إقليم سيستان وبلوخستان جنوب شرقي إيران.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية محلية، فإن عمليات رصد ومتابعة مَن وصفتهم بـ“العملاء“ استمرت قرابة 8 أشهر أسفرت عن الكشف عن طبيعة نشاطاتهم ومخططاتهم لاغتيال علماء نوويين.

ورجحت مصادر إيرانية أخيرا وقوف إسرائيل وراء مقتل اثنين من العلماء النوويين في ظروف غامضة عن طريق السم.

وتوعدت الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، مؤكدة أن أمن الشعب الإيراني ”خط أحمر“.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري، إن المواطنين الإيرانيين خط أحمر وإن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الشعب ضد أي عمل خارجي تقوم به إسرائيل.