كندا بصدد إقرار قانون يسمح بمصادرة أصول روسية

قدّمت الحكومة الكندية للبرلمان، مشروع قانون يتضمن إجراءات تتيح مصادرة الأصول الروسية المشمولة بالعقوبات.

وأعربت نائبة رئيس الوزراء الكندي خريستيا فريلاند، عن أملها ”بأن مشروع قانون الميزانية الذي بادرت به، سيتم اعتماده في غضون أيام قليلة“.

وقالت فريلاند ،خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن مشروع قانون الميزانية ”يتضمن للمرة الأولى في كندا إجراءات تسمح بمصادرة وتجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات“.

وفي نهاية أيار/ مايو، أعلنت كندا فرض عقوبات على لاعبة الجمباز الروسية السابقة ألينا كاباييفا التي يعتقد أنها ”عشيقة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى 21 مسؤولا روسيًّا، وأربع مؤسسات مالية، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب ”فرانس برس“.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تصريح للصحافيين في أوتاوا ”نستهدف مصارف روسية، وأثرياء روسًا من النافذين المقرّبين من نظام بوتين، وأيضا لا أعلم كيف أصفها؟، شريكته“، في إشارة إلى كاباييفا.

وتجمدت أصول المستهدفين بالعقوبات، وبينهم كاباييفا والمصرف الزراعي الروسي و“إنفست تريد بنك“ وشركتان لإدارة الأصول، وسيُمنعون من دخول الأراضي الكندية.

وبحسب أجهزة الاتحاد الأوروبي تشغل كاباييفا منصب رئيسة مجلس إدارة مجموعة ”ميديا غروب الوطنية“ وهي شركة قابضة تملك حصصًا كبيرة في الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام الفدرالية الروسية الرئيسة.