تقرير: أكراد السويد قلقون في انتظار نتائج مفاوضات أنقرة وستوكهولم بشأن الناتو

قالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، إن الأكراد في السويد أصبحوا يعيشون أوقاتا صعبة بانتظار ما تسفر عنه المفاوضات الجارية بين ستوكهولم وأنقرة، بشأن طلب السويد الانضمام لحلف شمال الاطلسي (الناتو).

وفي تقرير نشرته الاثنين، لفتت الشبكة إلى اتهامات تركيا للسويد بإيواء من تصفهم بـ“إرهابيين أكراد“، مشيرة إلى أن ”تركيا هي ثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو ويحق لها أو أي عضو آخر معارضة انضمام دولة جديدة للحلف بموجب اتفاقية بين الأعضاء“.

وتطالب أنقرة ستوكهولم بتسليمها أكرادا يعيشون في السويد كشرط لقبولها بعضوية السويد في الناتو.

وقالت الشبكة إنها التقت عددا من الأكراد في مدينة ”غوتنبرج“ السويدية وهم يستعدون لكرنفالهم الصيفي في جمعية الفنون الجميلة الكردية.

ونقلت عن باهر، وهو كردي مقيم في المدينة قوله: ”إنها أبرز ما لدينا… فرصة للاحتفال بثقافتنا“، مشيرة إلى أن باهر اعترف بمرارة الاحتفالات العام الجاري، بعد أن وجد المجتمع الكردي في السويد نفسه محاصرًا في أكبر قرار للسياسة الخارجية للبلاد منذ أجيال.

نقطة تحول

وفي 18 أيار/ مايو الماضي، قررت السويد وفنلندا الانضمام إلى ”الناتو“، أقوى تحالف عسكري في العالم، مستشهدين بغزو روسيا لأوكرانيا كنقطة تحول بعد عقود من الحياد.

وظهرت طلبات الدول الاسكندنافية في البداية على المسار الصحيح للحصول على الدعم بالإجماع الذي يحتاجون إليه من جميع أعضاء ”الناتو“ الثلاثين، لكنها اصطدمت بعقبة مقاومة من تركيا“.

واضافت الشبكة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم الدولتين بإيواء منظمات ”إرهابية“ يزعم أنها تهدد أمن بلاده، ولا سيما الأكراد من تركيا وغيرها من الدول الذين يقومون بحملات من أجل أرض خاصة بهم.

وتشمل هذه الجماعات حزب العمال الكردستاني الذي يخوض معركة دامية مع أنقرة على مدى عدة عقود بشأن الاستقلال الكردي الأكبر، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية المنبثقة عن الحزب، في سوريا.

نفي سويدي

ونفت السويد إيواء الأشخاص الذين تربطهم صلات بمثل هذه الحركات، وأشارت إلى أن حزب العمال الكردستاني محظور في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والسويد عضو فيه، وفقا للشبكة التي أوضحت أن وحدات حماية الشعب تمتعت بدعم من بعض الدول الغربية لدورها في المساعدة في الحرب ضد تنظيم ”داعش“ في سوريا.

في غضون ذلك، أعربت فنلندا، التي تضم عددًا أقل من اللاجئين من أصل كردي، عن موقفها ”المتشدد ضد الإرهاب“، إلا أنه حتى الآن لم تكن مثل هذه التصريحات والدبلوماسية الغاضبة ودعم البيت الأبيض كافية لكسر الجمود والتغلب على اعتراضات تركيا.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في ”الناتو“ قوله إن وفودًا من تركيا وفنلندا والسويد اجتمعت الاثنين في مقر الحلف في بروكسل لمناقشة مخاوف تركيا.

محمل الجد

وفي حديثها في مؤتمر صحفي مشترك الأسبوع الماضي، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن بلادها والسويد ”تأخذان جميع القضايا على محمل الجد وتجريان محادثات، لكن أعتقد أيضًا أنه من مسؤولية تركيا محاولة إيجاد حلول في هذه المرحلة“.

وقالت ”سي أن أن“ إن باهر لجأ إلى غوتنبرج، ثاني أكبر مدينة في السويد، بعد فراره في عام 2014 من العراق الذي مزقته الحرب، وانضم إلى أقلية كردية قوامها 100 ألف شخص التي تشكل الآن ما يقرب من 1% من سكان السويد.

ولفتت الشبكة إلى أن الأكراد ليس لهم وطن رسمي، إذ يعيش معظمهم داخل دول في الشرق الأوسط بما في ذلك شمال العراق وشرق تركيا وغرب إيران وأجزاء صغيرة من شمال سوريا وأرمينيا، مضيفة أن كثيرا ممن يعيشون الآن في السويد أتوا من هذه الأماكن.

أردوغان والأكراد

وقال كريم حاجي رسولي، صديق باهر وهو إيراني الأصل: ”أردوغان يقول بغض النظر عن بلدك، إذا كنت كرديًا وتريد الحرية، فأنت إرهابي. بالطبع هذا ليس صحيحًا“.

وانقسم السويديون بشأن قرار بلادهم الانضمام إلى ”الناتو“ قبل تقديم الطلب، إذ أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ما يزيد قليلاً عن نصف السكان يؤيدون هذه الخطوة.

وقالت الشبكة: ”وبالمثل، فإن العديد من أكراد غوتنبرج متشككون أيضًا“، مشيرة إلى أنه في تظاهرة مناهضة لحلف الناتو خارج مجلس مدينة غوتنبرغ، جاء فوزي بابان العراقي المولد للقاء أصدقائه الأكراد للتعبير عن مخاوفه بشأن المسار الذي اختارته السويد“.

وقال بابان إن ”عضوية الناتو ستقودنا إلى مزيد من الصراعات وربما المزيد من الحروب. بصفتي كرديًا، فأنا أكثر تأثراً من غيري. انظر إلى ما فعله بعض أعضاء الناتو في بلدي. لقد دمروها بالكامل“.

بدوره اعتبر هيوا كاردوي، وهو مقيم آخر في غوتنبرج من أصول كردية، أن عضوية ”الناتو“ ستساعد في تسليط الضوء على محنة شعبه والتمييز العنصري الذي يواجهونه في البلدان التي ولدوا فيها، مضيفا: ”العديد من دول الناتو ديمقراطية، وتتمتع بحرية التعبير. نأمل ألا يقبلوا ما تفعله تركيا“.