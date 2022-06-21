الغارديان: اكتشاف ممتلكات سرية لشبكة مرتبطة ببوتين بقيمة 4.5 مليار دولار

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إنه تم اكتشاف ممتلكات سرية ضمن شبكة مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبلغ قيمتها ما يقرب من 4.5 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الاثنين، إلى أن الممتلكات تشمل قصورا ويخوتا وكروم عنب، وهي مقدمة كهدايا إلى بوتين من قبل الأصدقاء و“الأوليغارشيين“.

وكشفت الصحيفة نقلا عن سجلات حصلت عليها، أن تلك الأصول الضخمة تنتمي أو مملوكة لأفراد وشركات وجمعيات خيرية روسية منفصلة، وهي مرتبطة من خلال بريد إلكتروني مشترك باسم ”LLCInvest.ru“.

وقالت الصحيفة ”تشير بعض عمليات تبادل البريد الإلكتروني المسربة من أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى أن المديرين والمسؤولين المرتبطين ببعض الكيانات المنفصلة التي تحتفظ بهذه الأصول ناقشوا مشكلات العمل اليومية كما لو كانت جزءًا من مؤسسة واحدة“.

ونقلت الصحيفة عن خبير في مكافحة الفساد في موسكو، قوله، إن ”هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك مستوى من الإدارة المشتركة للأصول“.

وأضاف أن ”شركة ”LLCInvest“ تبدو في الغالب وكأنها تعاونية أو جمعية، يمكن لأعضائها من خلالها تبادل المزايا والممتلكات“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن تم اتهام بوتين بتكديس ثروة هائلة سرا من خلال وكلاء، تغذيها سلسلة من الإفصاحات في تسريبات مثل أوراق باندورا حول ثروات أقرب الناس إليه.

وادعى رجل الأعمال الروسي سيرجي كولسنيكوف قبل 10 سنوات، أنه كان وراء مخطط سمح لمجموعة من الأثرياء في روسيا بتجميع مليارات الروبلات في نوع من ”الصناديق الاستثمارية“ لصالح بوتين، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تحدثت الشهر الماضي عن أسلوب حياة بوتين الفخم، وقارنته بالسجلات الروسية الرسمية التي تضمنت فقط ”الأصول المتواضعة“، بما في ذلك شقة صغيرة في سان بطرسبيرغ وسيارتين من الحقبة السوفيتية من الخمسينيات ومقطورة ومرآب صغير.

وقالت الصحيفة ”بعد تحقيق استمر لمدة عام، حددت مؤسسة مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد والموقع الإخباري باللغة الروسية ميدوزا، 86 شركة ومنظمة غير ربحية يبدو أن ممثليها يستخدمون اسم المجال LLCinvest المشترك.“

ووفقًا لتلك المؤسسة، تشمل الأصول المرتبطة بالمنظمات والهياكل المحيطة بها المرتبطة على ما يبدو ببوتين، قصرا بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي ادعى المعارض أليكسي نافالني أنه بني للاستخدام الشخصي لبوتين على ساحل البحر الأسود، ومنتجع ”إيغورا“ للتزلج في إقليم ”لينينغراد“، حيث أقيم حفل زفاف ابنة بوتين في عام 2013، وفيلا شمال سانت بطرسبيرغ المعروفة من قبل السكان المحليين باسم ”بوتين داشا“، إلى جانب يخوت وكروم عنب لصنع النبيذ وعقارات وأصول أخرى.