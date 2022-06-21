تأهب أوكراني لقصف روسي واسع.. وأجندة ماكرون "في خطر"

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة الثلاثاء، الضوء على التطورات الميدانية في الحرب الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن قصف روسي واسع على منطقة دونباس ومناطق أخرى متفرقة من البلاد، ردا على هجوم أوكراني استهدف مواقع روسية في دونيتسك.

بينما ذكرت صحف أن الجنود الروس يجبرون المزارعين الأوكرانيين على التخلي عن محاصيلهم وبيعها إلى مشترين من جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 بخصم 90%.

ونوهت صحف أخرى إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يدفع ثمن ثقته الزائدة في الناخبين، بعدما خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان، معتبرة أن ”أجندة الرئيس أصبحت في خطر“.

روسيا تصعّد حربها في دونباس

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ”روسيا صعّدت من ضرباتها على المواقع الأوكرانية في منطقة دونباس شرقي البلاد الاثنين، تزامنا مع انفجارات هزت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية وهجمات أخرى في مدينة خاركيف“.

وقالت، في تقرير لها، إن ”القوات الروسية شنّت غارات جوية وهجمات بالمدفعية واسعة، في إطار حملتها لإخضاع شرق أوكرانيا والسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك المحورية هناك“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”تصعيد القتال في الشرق يأتي بعد يوم من استهداف القوات الأوكرانية لمواقع روسية، بما فيها مستودعات أسلحة وقواعد عسكرية، في محاولة لإبطاء هجوم موسكو، بينما تنتظر نشر المزيد من الأسلحة الغربية في ساحة المعركة“.

ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين قولهم الاثنين، إن ”طائرات هجومية روسية من طراز ”سو-25″ قصفت مناطق سكنية ومواقع أوكرانية في منطقة لوغانسك، بينما قصفت القوات الروسية ،أيضا، مدينة ليسيتشانسك، غربي سيفيرودونتسك، مشيرين إلى أن موسكو ركزت قواتها في محاولة لتحقيق اختراق لاجتياح المواقع الأوكرانية“.

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، تحذيره من أن ”بعض الخسائر في الأراضي الأوكرانية قد تكون وشيكة، لكنه أكد أن قوات بلاده ستواصل الدفاع عنها، وأن المسؤولين يعملون على إجلاء السكان المتبقين من البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة“.

وأوضحت أنه ”رغم الهجوم الروسي الواسع، تركزت الضربات الجوية على مناطق محدودة؛ ما يؤكد مدى حذر موسكو في استخدام القوة الجوية منذ بداية الصراع، إذ استخدمت القوات الأوكرانية أنظمة دفاع جوي محمولة لإسقاط عشرات الطائرات والمروحيات“.

تأهب روسي على حدود لوغانسك

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، قولها إن ”الكرملين أمر قواته بالوصول إلى حدود لوغانسك بحلول الأحد المقبل“، مشيرة إلى أن ”روسيا حشدت كل قواتها تقريبا لاقتحام المستوطنات القريبة من مدينة سيفيرودونتسك الشرقية المحاصرة“.

وقالت ماليار لوكالة الأنباء الأوكرانية إن ”الجيش الروسي ألقى عمليا بكل ما لديه من قوات ووسائل لاقتحام المستوطنات المحيطة، سعيا لاختراق دفاعات قواتنا وتطويقها، التي تقوم بالدفاع عن ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك“.

وأضافت أن ”القوات الأوكرانية تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على أراضيها من أجل منع التطويق“، مستطردة ”لكن يجب أن نفهم أن للعدو ميزة في التسلح، وبالتالي فإن الوضع صعب للغاية الآن“.

من جانبها، نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن تقرير أذاعته قناة ”أوكرانيا 24“ التلفزيونية قوله، إن ”روسيا تستعد لشن هجوم صاروخي واسع على أوكرانيا من البحر، حيث تمركزت ست سفن روسية تحمل صواريخ كروز في البحر الأسود“.

ووفقا لتقرير القناة التلفزيونية، قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية إن ”روسيا كانت تستعد على الأرجح لإطلاق مكثف للصواريخ على أراضي أوكرانيا اعتبارا من الاثنين“، محذرة من أن ”الروس ينشرون بشكل متزايد أخبارًا كاذبة حول الأضرار التي لحقت بالطائرات وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية والإستراتيجية والعسكرية في المنطقة“.

ويأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الأوكراني أمس أن مستودعا للمواد الغذائية دمره هجوم صاروخي روسي على أوديسا، أكبر ميناء في البلاد على البحر الأسود.

وأوضحت مجلة ”نيوزويك“ أن ”أسطول البحر الأسود“ الروسي يضم ثلاث سفن سطحية تحمل صواريخ وثلاث حاملات صواريخ تحت الماء.

المحاصيل الأوكرانية عرضة للخطر

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن ”الجنود الروس يجبرون المزارعين الأوكرانيين على التخلي عن محاصيلهم وبيعها إلى مشترين من جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 بخصم 90%“.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ”الادعاء الصادر عن مؤسسة فكرية أوكرانية يضاف للتقارير التي تفيد بأن الغزاة يدمرون أو يسرقون مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب أو يمنعون نقلها إلى المناطق التي لا تزال تسيطر عليها كييف“، متهمة موسكو باستخدام ”الجوع كسلاح حرب“.

وقالت الصحيفة إن مزاعم ”مركز إستراتيجيات الدفاع“، وهو مؤسسة فكرية أوكرانية، تستند إلى تقرير صادر عن وزارة الدفاع في البلاد وجد أن الجنود الروس أجبروا المزارعين على ”إعطاء 70% من المحصول إلى مشترين من شبه جزيرة القرم بسعر تجزئة يبلغ نحو 10%“.

وفي غضون ذلك، اتهم مصدر استخباراتي أوكراني – في مقابلة مع ”التايمز“ – الكرملين بـ“العودة إلى تكتيكات الهولودومور“، في إشارة إلى المجاعة الكبرى في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، عندما استولى جوزيف ستالين (الرئيس الروسي آنذاك) على المزارع وصدر الكثير من منتجات البلاد؛ ما أدى إلى مقتل ملايين الأوكرانيين.

وأضاف المصدر ”مرة أخرى، يتم استخدام الجوع كسلاح. نحن نرى قواعد القمع ذاتها التي نعرفها جيدا من الاتحاد السوفيتي“، معتبرا أن ”إغلاق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للموانئ يعمق أزمة الغذاء العالمية“.

وقال ”إنه يبتز الدول الغنية التي تساعد أوكرانيا في التغلب على عدوانه من خلال تجويع مناطق العالم الأكثر فقرا“.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: ”تشير الأرقام التي قدمها مركز أبحاث الغذاء واستخدام الأراضي في كلية كييف للاقتصاد إلى أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالزراعة في أوكرانيا بسبب الحرب بلغت 4.3 مليار دولار حتى الآن“.

ماكرون ”في خطر“

وذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية أن ”الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يدفع ثمن ثقته الزائدة في الناخبين، بعدما خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد انتخابات تشريعية جرت الأحد وشهدت اختراقاً كبيراً من اليسار واليمين“، معتبرة أن ”أجندة الرئيس أصبحت في خطر“.

وقالت الصحيفة، في تحليل لها، إن ”فرنسا تقترب من فترة من عدم الاستقرار السياسي الاستثنائي“، مع تهديد حقيقي بالشلل التشريعي، مشيرة إلى أن الانتخابات كانت نكسة مذهلة لرئيس أعيد انتخابه لمنصب قبل شهرين فقط.

وأضافت ”لمتابعة أجندته الإصلاحية المثيرة للجدل، سيحتاج الرئيس إلى دعم خصومه. قد يؤدي وجود برلمان دون أغلبية شاملة إلى تقريب البلاد من الاتجاه السائد في السياسة الائتلافية في أوروبا، لكن فرنسا تفتقر إلى التقاليد الائتلافية.. سيمتلئ البرلمان الجديد بالنقاد العنيدين العازمين على إفشال ماكرون في كل منعطف“.

وتابعت الصحيفة ”سيحتاج ماكرون ،أيضًا، لتغيير سياسته التي انتهجها في فترته الرئاسية الأولى في دولة شديدة المركزية بالفعل.. لم يكن التواضع والشراكة ظاهرين في ولايته الأولى؛ سيكونان لا غنى عنهما في الفترة الثانية“.

وأردفت ”قد يميل ماكرون إلى انتظار وصول الجمود إلى البرلمان ثم حله على أمل أن يعاقب الناخبون الفرنسيون تعنت خصومه.. سيكون هذا خطأ، على الأقل للعام أو العامين المقبلين. إن إخبار الفرنسيين بأنهم توصلوا إلى نتيجة خاطئة وأن عليهم التصويت مرة أخرى لا يؤدي إلا إلى تفاقم الانزعاج الديمقراطي في البلاد“.

واختتمت الصحيفة البريطانية تحليلها بالقول ”كانت رسالة ماكرون للناخبين هي أن الاختيار كان بينه أو بين المتطرفين.. نجحت في الانتخابات الرئاسية لكنها جاءت بنتائج عكسية في الانتخابات البرلمانية.. تحتاج فرنسا إلى أسلوب سياسي جديد وأن يلعب ماكرون دوره“.

وتحت عنوان ”برلمان أكثر تمثيلا لكنه مشلول“، قالت ”الغارديان“: ”بالنسبة للبعض، فإن المكاسب في نتائج يوم الأحد هي أن السلطة في فرنسا ستنتقل الآن بالضرورة من الرئيس إلى البرلمان. وأن تشكيل المجلس يعكس بشكل أكثر دقة الآراء السياسية للناخبين في البلاد، وأن النواب الفرنسيين سيضطرون إلى التوصل إلى توافق في الآراء من أجل المصلحة الوطنية“.

ورأت الصحيفة أنه إذا فشل ماكرون في تشكيل أغلبية عن طريق التحالف مع أحزاب أخرى، مثل ”حزب الجمهورية اليمينية“، الذي يضم 64 نائبا والمنقسم بشدة، فسوف يترتب على ذلك مأزق كبير وقد تكون الانتخابات المبكرة – التي يمكن أن يدعوها ماكرون في أي وقت – هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

ضحية للحرب

وربطت ”وول ستريت جورنال“ بين خسارة ماكرون الأغلبية البرلمانية والحرب في أوكرانيا، وقالت إن نتائج الانتخابات تُعد علامة مبكرة على أن ضغط موسكو على أسعار الطاقة الأوروبية يزيد المخاطر الاقتصادية والسياسية للزعماء الأوروبيين حيث ”يتحول الغزو إلى حرب استنزاف“.

وذكرت الصحيفة، في تحليل لها، أن السياسيين في فرنسا قد ربطوا التضخم القياسي في البلاد لتصوير ماكرون كزعيم أولى اهتمامًا لدوره على المسرح الدبلوماسي، والتعامل مع الحرب في أوكرانيا، أكثر من اهتمامه بالناخبين الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم.

وأضافت ”بدأ الناخبون في جميع أنحاء القارة الآن يشعرون بالخسائر الاقتصادية للصراع، حتى مع استمرار الدعم لكييف.. كان الأوروبيون يعانون بالفعل من التضخم الذي تغذيه مشاكل سلسلة التوريد وعوامل أخرى عندما ضاعف الغزو الروسي لأوكرانيا الألم في أوروبا“.

وتابعت الصحيفة ”أوقف الحصار البحري الروسي تدفق القمح والضروريات الأخرى من الموانئ الأوكرانية، واستعدت دول الاتحاد الأوروبي لفطم نفسها عن الوقود الروسي. ثم بدأت روسيا في خنق تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا الأسبوع الماضي؛ ما أدى لارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر وزاد من شبح عدم توفر إمدادات الغاز الكافية في القارة لتدفئة المنازل ومصانع الطاقة خلال فصل الشتاء“.

وأشارت إلى أن مما زاد الأمر تعقيدا لماكرون، ”خنقت موسكو حنفية الغاز قبل أيام فقط من الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وفي الوقت الذي قام فيه الرئيس برحلة رفيعة المستوى إلى كييف إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي“.

واختتمت تحليلها بالقول ”يعني توقيت الانتخابات الفرنسية أن ماكرون قد تحمل وطأة أي تداعيات سياسية من الحرب الأوكرانية بين القادة الغربيين. ومع ذلك، فإن الصراع المطول يهدد بتعميق التكاليف الاقتصادية والسياسية خارج فرنسا“.