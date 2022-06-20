صحيفة عبرية: بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية

أكدت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم تحالف ”يمينا“ نفتالي بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية.

يأتي ذلك، بعد قرار الائتلاف الحكومي القاضي بطرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتنازل بينيت عن منصبه كرئيس للوزراء لصالح زعيم حزب ”يوجد مستقبل“، وزير الخارجية، يائير لابيد، وفق ما أعلن بينيت ولابيد.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ”المستقبل السياسي لبينيت لا يبدو رائعاً“، مشيرة إلى أن البعض من دائرته المقربة يعتقدون أنه قد ينسحب من الحياة السياسية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”هذا الانسحاب قد يكون بشكل دائم أو للبدء في التخطيط لعودته“، مشددة على أن ذلك سيكون واضحاً أكثر مع تنحي بينيت من منصبه كرئيس للوزراء الأسبوع المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن هناك خيار آخر يتمثل في أن يترشح بينيت مرة أخرى لتولي رئاسة تحالف ”يمينا“، مستدركةً: ”لكن إذا تخلت عنه وزير الداخلية أيليت شاكيد وهي حليفته منذ فترة طويلة وانضمت لحزب آخر، فإن تحالف بينيت لن يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة“.

وأكملت الصحيفة: ”حتى لو بقيت شاكيد مع نفتالي بينيت فإن آفاقها الانتخابية ستكون غير مؤكدة“، لافتة إلى أن بينيت قد يكون مضطراً للاندماج مع حزب جديد.

وأضافت الصحيفة: ”في هذه الحالة الحزب الأكثر ترجيحاً هو (أمل جديد) الذي يقوده وزير العدل جدعون ساعر، والذي بالكاد يتجاوز نسبة الحسم في أحدث استطلاعات للرأي“.

وتابعت: ”على الرغم من أن الدمج قد يبدو جذاباً؛ إلا أنه ليس بهذه البساطة، خاصة وأن ساعر وبينيت لم ينسجما بشكل جيد خلال العام الماضي“.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن ”بينيت وساعر يتمتعان بفرصة أفضل لتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة معاً بدلاً من الترشح كلا بمفرده“.

وبموجب اتفاق التناوب بين لابيد وبينيت، فإن الأخير وبعد تنازله عن منصب رئيس الوزراء سيصبح رئيس الوزراء البديل والمسؤول عن الملف الإيراني، إلى جانب توليه منصبي وزير شؤون الاستيطان، ووزير شؤون الأديان.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه من المتوقع أن تجري انتخابات الكنيست المقبلة في الـ 25 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وذلك في حال تمرير الائتلاف الحكومي لمشروع قانون يقضي بحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.