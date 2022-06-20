تقرير: إيران تصعّد عملية تخصيب اليورانيوم

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز الاثنين أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي.آر-6 في موقع فوردو تحت الأرض والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

والسلسلة المؤلفة من 166 جهازا هي ثاني مجموعة من أجهزة آي.آر-6 يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى ”الرؤوس الفرعية المعدلة“ التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان أن التقرير السري الموجه للدول الأعضاء أشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بدأت عملية يتم تنفيذها قبل التخصيب، لكن طهران لم توضح المستوى الذي سيتم عنده التخصيب.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ، بقرار إيران ”إغلاق 27 كاميرا“ لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرة من ”ضربة قاضية“ للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن هذا الإجراء ”يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك“.

وكانت إيران قد أعلنت، وقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن ”إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع (…) لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، وتعتبر ذلك ”إجراء سياسيا خاطئا وغير بناء“.

وهذه الانتقادات الأولى لإيران منذ حزيران/يونيو 2020، وافق عليها ثلاثون من أعضاء مجلس حاكم الوكالة، ولم تصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا.

وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن قلقها بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها.