نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية يمينية جديدة

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الإثنين، نيته تشكيل حكومة وطنية موسعة برئاسة حزب ”الليكود“.

جاء ذلك في أول رد رسمي من قبله على حل حكومة نفتالي بينيت، والذهاب نحو انتخابات خامسة داخل إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية،: ”أنا وشركائي سنشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة الليكود“.

وأشار إلى أن ”الحكومة الجديدة ستهتم بكل مواطني إسرائيل، وأن هذا المساء حمل بشارة كبيرة لهم“.

واعتبر أن قرار حل حكومة بينيت ”جاء بعد صراع حازم للمعارضة في الكنيست ومعاناة كبيرة للجمهور في إسرائيل“.

وأوضح أنه ”من الواضح للجميع أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي فشلت، أنهت طريقها“، حسب ما نقله موقع ”والا“ العبري.

وأضاف أن ”حكومة بينيت، كانت تعتمد على مؤيدي الإرهاب، وتخلت عن الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل“.

وتابع: ”رفعت الحكومة الإسرائيلية تكلفة المعيشة إلى مستويات لم نكن نعرفها، وفرضت ضرائب غير ضرورية، وعرّضت الطابع اليهودي للخطر“.

وبين زعيم المعارضة الإسرائيلية أن ”الحكومة التي ينوي تشكيلها ستخفض الضرائب وتخفض الأسعار، وستقود إسرائيل إلى قوة هائلة من الإنجازات، بما في ذلك توسيع دائرة السلام“.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء بالإنابة يائير لابيد اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة قد تكون في 25 شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وسيتولى الوزير لابيد رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة، حتى موعد إجراء الانتخابات الخامسة داخل إسرائيل.

ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون الخاص بحل الكنيست على المجلس التشريعي لإقراره الأسبوع المقبل.

وقد تم اتخاذ القرار بعد أن أبلغ النائب عن حزب ”يمينا“ نير أورباخ رئيس الوزراء بنيته التصويت مع المعارضة على مشروع قانون حل الكنيست.

ووفق وسائل إعلام عبرية، جاء القرار من بينيت، بعد أن أتضح أنها لا توجد للحكومة الأغلبية في الكنيست لتمرير قانون أنظمة الطوارئ.