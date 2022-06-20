السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة بايدن ستتم كما هو مخطط لها

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدس، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل ”ستتم كما هو مخطط لها خلال الفترة المقبلة“، مؤكدا أن بايدن سيجتمع مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال السفير توماس لموقع ”والا“ العبري إن ”زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل ستتم كما هو مخطط لها على الرغم من التطورات السياسية“، لكن القناة ”12“ الإسرائيلية نقلت عنه أن ”بايدن سيلتقي مع لابيد وليس بينيت“.

وبموجب الاتفاق الجديد الذي أعلنه بينيت، سيكون يائير لابيد رئيساً للحكومة الإسرائيلية المؤقتة، وخلال تلك الفترة سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن الهدف الأساسي لإسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة سيكون ”وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل مشتركة واضحة مع الولايات المتحدة لوقف برنامج إيران النووي“.

وأوضح بينيت أن ”هذه الزيارة حيوية بالنسبة لإسرائيل“، موضحاً أنها ستتعامل مع الأولويات الرئيسية لإسرائيل خلال العام الماضي، خاصة برنامج إيران النووي.

وقال بينيت إن ”العالم يستيقظ على وجه إيران الحقيقي“، مشيراً إلى انتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في وقت سابق من هذا الشهر، خلال اجتماع مجلس محافظيها في جنيف.

وأضاف رئيس الوزراء أن إسرائيل ”نجحت في منع العودة إلى الصفقة السيئة مع إيران، والتي كان هدفها قصير المدى هو وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني“.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 يوليو إلى 16 يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن أثناء وجوده في إسرائيل مع بينيت، والرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة الانتقالية يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، وفقاً لمسؤول إسرائيلي.