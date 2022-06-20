سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية

هزت انفجارات ميناء أوديسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، اليوم الإثنين، بعد أن قال رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا إن القوات الأوكرانية هاجمت منصات تنقيب تملكها شركة للنفط والغاز في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها.

وأكد متحدث باسم الإدارة الإقليمية وقوع الانفجارات، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل. كما لم يذكر ما إذا كانت الانفجارات أسفرت عن سقوط ضحايا.

وقال أوليكسي هونتشارينكو، وهو عضو في البرلمان من أوديسا، إن المدينة تعرضت للهجوم فيما يبدو في إطار ما وصفه بأنه ”انتقام من قصفنا في الصباح لمنصات التنقيب عن النفط بالقرب من شبه جزيرة القرم“.

وذكر سيرجي أكسيونوف الذي عينته موسكو رئيسا لمنطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 أن ”منصات التنقيب المملوكة لشركة تشيرنومورنيفتيجاس للطاقة تعرضت للهجوم في البحر الأسود قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا“، مضيفا في منشور على ”تليغرام“ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وأن البحث جارٍ عن سبعة عمال.

وذكرت وكالة ”ريا نوفوستي“ للأنباء أن ”منصات التنقيب تقع على مسافة 71 كيلومترا عن أوديسا، وليس بإمكان ”رويترز“ إلى الآن التحقق من التقارير التي تتناول الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني في وقت سابق؛ اليوم الإثنين، إنه أسقط صاروخا روسيا واحدا على الأقل بالقرب من أوديسا، بينما قالت سلطات المدينة إن 80 نافذة تحطمت جراء الانفجار الناتج عن اعتراض الصاروخ.

ولم تعلق روسيا حتى كتابة هذه السطور على هذه التقارير.