الإفراج عن 5 بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، أنه تم الإفراج عن 5 رعايا بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان، مؤكدة أنهم ”ارتكبوا خطأ عبر التوجه إلى هذا البلد خلافا لتوصيات السفر“.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان: ”نثمن إفراج الإدارة الحالية في أفغانستان عن 5 رعايا بريطانيين كانوا معتقلين بدون تحديد موعد ذلك ولا في أي ظروف أوقفوا“.

وأضاف أن ”هؤلاء البريطانيين سافروا إلى أفغانستان خلافا لتوصيات السفر التي تصدرها السلطات“. مؤكدا أن ”هؤلاء البريطانيين لم يكن لديهم أي دور في عمل الحكومة البريطانية في أفغانستان، وتوجهوا إلى أفغانستان خلافا لتوصيات السفر الصادرة عن الحكومة. وكان ذلك خطأ“.

وأعلنت بريطانيا أنها تأسف لهذا الأمر وعرضت باسم عائلات المعتقلين اعتذارات عن أية مخالفة للثقافة والتقاليد والقوانين الأفغانية.

وعبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن ارتياحها، لأن بريطانيا قامت بتأمين الإفراج عن 5 بريطانيين معتقلين في أفغانستان، مضيفة: ”سيكونون قريبا مع عائلاتهم“.

وفي شباط/ فبراير، أكدت لندن حالة اعتقال عدة بريطانيين في أفغانستان، وتطرقت عن وضعهم مع طالبان بدون تحديد عددهم أو من يحتجزهم.

ومن بين هؤلاء بيتر جوفنال، الصحافي السابق الذي أصبح رجل أعمال ويحمل الجنسيتين الألمانية والبريطانية، والذي كان معتقلا منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، في آب/ أغسطس 2021، اعتقل عناصرها بعض الأصوات المنتقدة لنظامهم، كما اعتقلوا بعض الصحافيين.