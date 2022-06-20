قلق إسرائيلي من تصعيد "محتمل" مع الفصائل الفلسطينية تزامنا مع زيارة بايدن

تنتاب المستوى السياسي في إسرائيل حالة من القلق، من إمكانية حدوث تصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، في منتصف يوليو/ تموز المقبل، وفق تقرير صادر عن مركز ”القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الإثنين.

واعتبر التقرير الإسرائيلي، أن لدى الفصائل الفلسطينية، وكذلك إيران، مصلحة في تصعيد الأوضاع خلال زيارة بايدن، على أساس أن تصعيدا من هذا النوع ربما يقوض جهود تشكيل تحالف عسكري عربي – إسرائيلي برعاية واشنطن.

ويتمثل أساس تلك المخاوف في أحداث شهدتها مدينة جنين بالضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة، تسببت في مخاوف أيضا داخل الإدارة الأمريكية، كما تكمن المخاوف الإسرائيلية والأمريكية من احتمال اندلاع موجة جديدة من العنف قبيل الزيارة المزعومة.

وطلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل أيضا منع أي خطوة استفزازية، مثل هدم المنازل أو توسيع البناء الاستيطاني قبيل الزيارة وحتى نهايتها.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية من أجل ضمان الهدوء خلال الزيارة.

جنين في الواجهة

وشهدت مدينة جنين في الأيام القليلة الماضية، أحداث عنف أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، والذي كان اقتحم المدينة ضمن عمليات تمشيط بحثا عن أسلحة مخبأة في عدد من المواقع.

ولفت المركز الإسرائيلي إلى أن المداهمات وتداعياتها أثارت غضب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي نوه في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، فضلا عن نائبته باربرا ليف، التي زارت رام الله من أجل الإعداد لزيارة بايدن التي ستشمل مدينة بيت لحم، وأبلغهما بأن التصعيد الإسرائيلي لا يمكنه أن يمر من دون رد فلسطيني.

وأصدر مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بيانا، أدان خلاله عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين، واتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تصعيد خطير سيؤدي بالمنطقة إلى حد الانفجار.

وذكر أيضا أن الأحداث التي تسبق زيارة بايدن، تأتي في إطار سعي إسرائيلي للتنصل من التزاماتها السياسية.

غضب الشارع

وأثارت الاقتحامات الإسرائيلية حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني، وأدانت جميع الفصائل الفلسطينية تلك العمليات وتوعدت بالانتقام.

ووفق التقرير ”لم يتأخر الرد، وجاء من قطاع غزة، إذ تم إطلاق قذيفة صوب عسقلان تم اعتراضها بواسطة نظام القبة الحديدية“.

ورد الجيش الإسرائيلي بإرسال مقاتلات قصفت أهدافا تخص حركة حماس في غزة.

وعمدت المؤسسة العسكرية في إسرائيل إلى تجميد قرار زيادة أعداد الفلسطينيين ممن يفترض دخولهم للعمل، والمقدرة بحوالي 2000 عامل فلسطيني إضافي.

هشاشة الائتلاف

وذهب تقرير المركز إلى أن الفصائل الفلسطينية التي يسميها بـ ”التنظيمات الإرهابية“، تستغل هشاشة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم من أجل خلق معادلة جديدة، أسماها (معادلة جنين – قطاع غزة).

وتقوم المعادلة تلك على فرضية أن ”كل عملية تصفية بحق نشطاء فلسطينيين في جنين ستواجه بقصف صاروخي انطلاقا من قطاع غزة“.

وذكر بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانتا تعرضتا لانتقادات من الشارع الفلسطيني جراء عدم قصفها لإسرائيل إبان ”مسيرة الأعلام“ خلال ”يوم القدس“ الشهر الماضي، رغم تعهدهما برد حاد.

ويبدو أن المنظمتين تعملان حاليا على خلق قواعد لعب جديدة، على فرضية أن إسرائيل ستعمل على استيعاب الأوضاع وعدم التصعيد بسبب الهشاشة السياسية الحالية، وعدم حرص حكومة نفتالي بينيت على التصعيد بينما يستعد الرئيس بايدن لزيارة المنطقة.

تطلعات فلسطينية

ووعدت السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية، بأن تبذل قصارى جهدها من أجل السيطرة على جنين والقرى والبلدات المحيطة، ووصف التقرير جنين بأنها تحولت إلى ”عاصمة الإرهاب“ بالضفة الغربية، إذ تضم مئات المسلحين مع الآلاف من قطع الأسلحة غير القانونية.

وذكر التقرير أنه ”مقابل ذلك، لدى السلطة الفلسطينية تطلعات كبيرة بأن يفي بايدن بوعوده السياسية بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة بالقدس الشرقية، واستبعاد منظمة التحرير من قوائم الإرهاب الأمريكية، وسط تطلعات للحصول على مساعدات مالية متدفقة، تعين السلطة على الخروج من ضائقتها الاقتصادية الصعبة والحيلولة دون انهيارها“.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن وحكومة إسرائيل مارستا ضغوطا في الشهور الأخيرة على الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه لاستئناف أموال المساعدات السنوية للسلطة، والتي تقدر بحوالي 600 مليون يورو، وأثمر الضغط عن إعلان الاتحاد إرسال مساعدات تعود لعام 2021، بعد أن كان قد جمدها، بسبب ما اعتبره تحريضا في المناهج التعليمية الفلسطينية.