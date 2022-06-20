غانتس: إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في المنطقة بقيادة أمريكا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الإثنين، أن إسرائيل تبني ”تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط“ بقيادة الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن نسخة رسمية من إحاطة قدمها غانتس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي.

وأشار غانتس في إحاطته إلى أن ”التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية“.

ولم يذكر الوزير الإسرائيلي أسماء أي شركاء آخرين في التحالف.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الجاري، نقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، عن غانتس، قوله: ”في مواجهة العدوان الإيراني، المطلوب ليس التعاون فقط، ولكن أيضا تعزيز القوة الإقليمية تحت القيادة الأمريكية، ما سيعزز قدرات جميع الأطراف المعنية“.

وأضاف حينها أن ”إسرائيل والدول العربية التي تشاركها مخاوف بشأن إيران، يجب أن تبني قدراتها العسكرية بدعم من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة، والتي تشمل السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

كما سيحضر بايدن خلال الزيارة، قمة في الرياض مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وزعماء مصر والأردن والعراق.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران مؤخرا، في أعقاب سلسلة من الاغتيالات لمسؤولين إيرانيين في الفترة الأخيرة، نُسبت لتل أبيب، وسط تهديدات طهران برد انتقامي.