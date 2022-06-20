أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نفذت إيران، يوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق شاب سني أدين بقتل رجلي دين شيعيين في مطلع نيسان/ أبريل الماضي في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

ونقلت وكالة ”ميزان أونلاين“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن رئيس السلطة القضائية في المنطقة غلام علي صادقي ”نُفّذت عقوبة الإعدام بحق عبد اللطيف مرادي شنقًا هذا الصباح، بحضور مجموعة مواطنين ومسؤولين في سجن وكيل آباد في مشهد“.

#إيران تعدم شابا سنيا أدين بقتل رجلي دين شيعيين نفذت إيران، حكم الإعدام الصادر بحق شاب سني أدين بقتل رجلي دين شيعيين في مطلع نيسان/ أبريل الماضي في مدينة مشهد شمال شرق إيران.#إرم_نيوز #Iran pic.twitter.com/wDMYbA9x07 — إرم نيوز (@EremNews) June 20, 2022

وطعن عبد اللطيف مرادي، وهو رجل يبلغ 21 عاما من أصول ”أوزبكية“، رجلي دين شيعيين وأصاب ثالثًا بجروح، في باحة مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد ثاني أكبر مدن إيران وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بُعيد تنفيذ الهجوم في نيسان/ أبريل الماضي، إن ”مرتكب جريمة الطعن الشنيعة من التيار التكفيري“.

ولفت صادقي إلى أن المعتدي ”اتُهم بالحِرابة باستخدام السلاح لترهيب الناس“.

وكان القضاء المحلي أعلن في السابع من حزيران/ يونيو الجاري، الحكم بالإعدام على مرادي، مشيرًا إلى أن محاميه ”استأنف“ الحكم أمام المحكمة الإيرانية العليا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان مرادي دخل بشكل غير قانوني إلى إيران قبل عام من باكستان، وأقام في مشهد.

وقبل أيام من الواقعة، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل رجلَي دين سنيين مساء الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، في مدينة كنبد كاووس في شمال ايران. وتمّ توقيف الذين اشتُبه بضلوعهم في الجريمة في وقت لاحق.