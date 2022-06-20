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إيران: من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح سفارتي طهران والرياض
تاريخ النشر: 20 يونيو 2022 7:24 GMT
تاريخ التحديث: 20 يونيو 2022 8:30 GMT

إيران: من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح سفارتي طهران والرياض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه بالنسبة لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتي طهران والرياض

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المصدر: رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه بالنسبة لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتي طهران والرياض في عاصمة كل منهما، وسط جولات من المحادثات بين الخصمين الإقليميين بشأن تحسين العلاقات.

وأضاف خطيب زادة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون ردا على سؤال عما إذا كان سفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية يمكن أن يشير إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية: ”من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح السفارتين من قبل طهران والرياض“.

وحول المفاوضات النووية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده مستعدة للتوصل إلى ”اتفاق جيد“ مع القوى العالمية، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف خطيب زادة ”نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها“.

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