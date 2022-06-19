وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا الخميس

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأحد إنه يعتزم التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين، لكن أيضا في أعقاب مخاوف عبرت عنها إسرائيل في الآونة الأخيرة من أن مواطنيها ربما يكونون عرضة لهجمات يشنها عملاء إيرانيون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال البيان إن لابيد سيلتقي خلال زيارته يوم الخميس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي زار إسرائيل الشهر الماضي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ”رويترز“.

وحذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تخوفها من تدبير إيران لعمليات اغتيال أو خطف بعدما تعهدت بالثأر لاغتيال عقيد في الحرس الثوري في طهران في 22 مايو / أيار الماضي والذي حملت عملاء إسرائيليين المسؤولية عنه.

ولم تعلق إيران على تحذير السفر الإسرائيلي والذي يركز حاليا على إسطنبول بعينها.

وألمحت وزارة الخارجية التركية إلى التحذير في بيان صدر في 13 يونيو/ حزيران الجاري دون أن يذكر أي دولة بالاسم، وقالت إن تركيا بلد آمن يتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة ”في إطار آليات التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب“.

وحذرت إسرائيل رعاياها الذين يزورون تركيا، وخاصة مدينة إسطنبول، مطالبة إياهم بـ“عدم فتح غرف فنادقهم لأحد خاصة الغرباء، وعدم نشر أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي“، ضمن تعليمات جديدة تحسبا لهجمات إيرانية ضدهم.

وأشارت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الناطقة باللغة الإنجليزية، الجمعة الماضية، إلى أن ”مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تعليمات جديدة للسائحين الإسرائيليين الذين يرفضون العودة ويتمسكون بالبقاء في تركيا، وذلك بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل“.

وحثت إسرائيل، قبل أيام، جميع مواطنيها في تركيا على العودة فورا، بسبب مخاوف من أن عملاء إيرانيين تسللوا إلى تركيا بهدف قتل أو اختطاف إسرائيليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”التحذيرات جاءت وسط تقارير صحفية تفيد بأن المخابرات الإسرائيلية والتركية أحبطت معا عدة هجمات مخططة لشبكة واسعة من العملاء الإيرانيين، واعتقلت بعض المشتبه بهم“.