4 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول وإصابة مسؤول في طالبان

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة قرب العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما ذكرته وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية.

وأضافت الوكالة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أن ”سيارة مفخخة انفجرت في منطقة خاجة باغراي في كابول وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص“.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن ”المسؤول الأمني لحركة طالبان في كابول، عزيز نداء الحق، أصيب بجروح جراء الانفجار“.

ونقلت وكالة أنباء ”هرات نيوز“ عن مصادر طبية أفغانية قولها إنه ”إضافة إلى القتلى الأربعة، أصيب عدد آخر بجروح“.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

ويوم أمس السبت، وقعت سلسلة انفجارات واشتباكات في حي كارتي باروان، شمال غرب العاصمة الأفغانية، بينما ذكرت وسائل الإعلام الأفغانية أن الانفجارات استهدفت معبدًا للهندوس.

وذكرت قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أن اثنين على الأقل قتلا، بينما أصيب حوالي 20 شخصًا بجروح جراء استهداف معبد للهندوس غرب كابول.

وأعلن تنظيم داعش، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المعبد.

ويوم الجمعة الماضي، انفجرت قنبلة في مسجد إمام صاحب، بولاية قندوز الواقعة شمال شرق أفغانستان، ما أوقع قتيلًا وتسبب بإصابة 12 شخصًا على الأقل بجروح.

وتسيطر حركة طالبان على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية، بينما تلقي طالبان باللوم في معظم التفجيرات على تنظيم داعش.

وكان تنظيم داعش في ولاية خراسان، قد أعلن في الفترة الماضية مسؤوليته عن هجمات عدة وقعت في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند، ولم تعترف أي دولة حتى الآن رسميًا بحكومة طالبان في أفغانستان.

وتواجه أفغانستان أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء انقطاع المساعدات الدولية عن البلاد منذ استيلاء الحركة على الحكم، وزاد من هذه الأزمة قرار الغرب تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.

وفي الأيام الأخيرة، بدأ عدد من المسؤولين والوزراء في الحكومة الأفغانية السابقة بالعودة إلى كابول بالتنسيق مع حركة طالبان التي رحبت بعودة تلك الشخصيات.