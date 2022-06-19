استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد عامل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن ”العامل نبيل أحمد غانم، من سكان مدينة نابلس، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري“.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثمان غانم، وهو من سكان قرية ”صرة“، في مستشفى ”مئير“ في مدينة ”كفار سابا“ الإسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش العبرية، أن ”الفلسطيني قتل بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل في منطقة قلقيلية“.

وقال موقع ”حدشوت بتخون سدي“ العبري، إنه، ”قبل فترة وجيزة، قام شاب فلسطيني بتخريب السياج الحدودي قرب قلقيلية، وقام الجيش بإطلاق طلقات تحذيرية نحوه“.

وأوضح الموقع أنه وبعد عدم الاستجابة من قبل الشاب الفلسطيني أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص بشكل مباشر عليه مما أدى إلى إصابته إصابة حرجة، وبعدها بدقائق استشهد على الفور.

وفي السياق ذاته، أصيب عاملان فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب بلدة ”إذنا“ غرب الخليل.

وقالت وكالة ”وفا“، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه العمال عند فتحة بالجدار الفاصل قرب ”إذنا“، ما أدى لإصابة عاملين بجروح متوسطة.

وبينت الوكالة، أن ”عددا من العمال الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بسبب إطلاق قنابل الغاز تجاههم قرب حاجز الطيبة العسكري، جنوب غرب مدينة طولكرم“.

وفي سياق ذي صلة، أغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، لاستكمال بناء جدار الفصل بين المخيم ومستوطنة ”بيت إيل“.

ومطلع الشهر الماضي، استشهد فلسطيني من قطاع غزة مقيم في طولكرم عندما حاول عبور السياج الأمني من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل.

ووفق بيان سابق للجيش الإسرائيلي، فإن قوة تابعة للجيش رصدت فلسطينيا حاول عبور السياج الأمني بالقرب من قرية خربة جبارة بالقرب من مدينة طولكرم وقام الجنود بإطلاق النار تجاهه، ومن ثم إعلان مقتله لاحقا.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها، إن ”الفلسطيني لم يمتثل لتعليمات الجيش فقام الجنود بإطلاق النار عليه“.